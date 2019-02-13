Одного із суддів у справі Януковича відсторонили від роботи



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Рішення стосовно відсторонення судді Костянтина Валасатія прийняла Вища рада правосуддя

Суддя Костянтин Валасатій також позбавлений права на отримання доплат до посадового окладу судді

Вища рада правосуддя 13 лютого ухвалила рішення про відсторонення від здійснення правосуддя строком на півроку суддю Оболонського райсуду Києва Костянтина Васалатія, який входив у колегію суддів у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича.

Відповідне рішення опубліковане на сайті ВРП.

Повідомляється, що Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення притягнути суддю Оболонського районного суду міста Києва Костянтина Васалатія до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді подання про тимчасове, строком на шість місяців, відсторонення від здійснення правосуддя.

Зазначається, що Валасатій також позбавлений права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язково має пройти курс підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України щодо суддівської етики та застосування цивільного процесуального законодавства і подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Нагадаємо, Оболонський районний суд у Києві 24 січня оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд визнав його винним у державній зраді, засудивши до 13 років позбавлення волі.

Джерело: Українська правда