Денис Казанський: Єдиний вихід для жителів ОРДЛО – покинути окуповану територію

Росія намагається зробити жителів Донбасу співучасниками злочинів і створити їм проблеми з законом

Росія буде примусово рекрутувати місцевих жителів для участі в бойових діях. Таким чином Кремль має намір прив'язувати жителів ОРДЛО до території, створюючи їм проблеми із законом. Про це у ході транскордонної онлайн-дискусії «Над прірвою в брехні: пропаганда на окупованих територіях України і Молдови», організованої «Главкомом», повідомив представник Донецька в ТКГ Денис Казанський.

«Ми бачимо зараз, що єдиний вихід для людей – просто виїжджати звідти тому, що нічого хорошого там не буде. Тенденції будуть погіршуватися: росіяни будуть залучати усе більше і більше людей у свої угруповання, буде потім примусово вже тому, що всі, хто хотів піти (в «добровольці» – ред.) за своїм бажанням – закінчилися», – сказав Казанський.

Він додав, що на територіях ОРДЛО населення зменшується, саме молоді люди їдуть і до України, і до Росії, тому Кремлю важливо прив'язати таким чином людей до території, створивши їм проблем з законом.

«Росія намагається втягнути у конфлікт якомога ширші маси населення і грубо кажучи всіх «замазати» і зробити співучасниками. Навіть з тих, хто намагається дистанціюватися, Росія намагається зробити їх співучасниками і створити їм проблеми з законом, зробити їх невиїзними, щоб вони стали теж бойовиками. Таким чином людей просто прив'язують і роблять злочинцями», – сказав Казанський.

Також Казанський розповів, що конфлікт на Донбасі рухається до «замороження» через неприйнятні ультиматуми, які Росія ставить Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі можуть винести на загальнодержавний референдум.

Як відомо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донбасу отримали російські паспорти. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

Додамо, що жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії.

Читайте також інтерв'ю: Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен: Росія зараз програла