  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Бойовики отримали з Росії великокаліберні снайперські гвинтівки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи на Донбасі&nbsp; - Бойовики отримали з Росії великокаліберні снайперські гвинтівки
    Окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи на Донбасі 
    Фото з відкритих джерел

    Москва продовжує постачати бойовикам на Донбас зброю та паливно-мастильні матеріали

    Росія завезла на окупований Донбас великокаліберні снайперські гвинтівки. А бойовики розгорнули масштабні інженерні роботи. Про це сьогодні на брифінгу заявила речник Міноборони Марія Сальник.

    Повідомляється, що на окупованому Донбасі триває посилення бойових можливостей збройних формувань бойовиків. Крім того, минулого тижня з території Росії завезли нові партії озброєння і боєприпасів, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки і понад 1 500 тонн паливно-мастильних матеріалів.

    Також повідомляється, що окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи, збільшивши кількість траншей в житлових районах, на території діючих промислових об'єктів, наближених до лінії зіткнення. Таким чином, противник створює умови для прихованого застосування снайперів і мінометних розрахунків.

    Напередодні бойовики застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс. Так, поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

    У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

    У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

    Днем раніше бойовики обстріляли українські позиції з гранатометів і поранили військового.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бойовики отримали з Росії великокаліберні снайперські гвинтівки