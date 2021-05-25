Бойовики отримали з Росії великокаліберні снайперські гвинтівки

Москва продовжує постачати бойовикам на Донбас зброю та паливно-мастильні матеріали

Росія завезла на окупований Донбас великокаліберні снайперські гвинтівки. А бойовики розгорнули масштабні інженерні роботи. Про це сьогодні на брифінгу заявила речник Міноборони Марія Сальник.

Повідомляється, що на окупованому Донбасі триває посилення бойових можливостей збройних формувань бойовиків. Крім того, минулого тижня з території Росії завезли нові партії озброєння і боєприпасів, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки і понад 1 500 тонн паливно-мастильних матеріалів.

Також повідомляється, що окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи, збільшивши кількість траншей в житлових районах, на території діючих промислових об'єктів, наближених до лінії зіткнення. Таким чином, противник створює умови для прихованого застосування снайперів і мінометних розрахунків.

Напередодні бойовики застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс. Так, поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Днем раніше бойовики обстріляли українські позиції з гранатометів і поранили військового.