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    Нова очільниця ОБСЄ їде на Донбас

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    Хельга Шмід цього тижня приїде в Україну&nbsp; - Нова очільниця ОБСЄ їде на Донбас
    Хельга Шмід цього тижня приїде в Україну 
    Фото з відкритих джерел

    Це буде перший візит Хельги Шмід до України після її призначення на посаду

    Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Хельга Шмід відвідає Україну 26-30 травня, це буде перший її візит в країну після призначення на посаду.

    Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у вівторок, у рамках візиту в Україну Шмід здійснить поїздку на лінію розмежування в Донецькій і Луганській областях, де ознайомиться з тамтешньою безпековою політикою та гуманітарною ситуацією й умовами діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

    26 травня Шмід і глава МЗС України Дмитро Кулеба проведуть переговори, ключовою темою яких стане зміцнення ролі ОБСЄ у сфері моніторингу ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

    «Вони приділять особливу увагу діяльності СММ ОБСЄ в Україні та підвищенню ефективності виконання її мандата, який охоплює всю територію України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь», – йдеться в повідомленні.

    26 травня о 18:00 Кулеба і Шмід проведуть спільну пресконференцію, яка транслюватиметься в онлайн-режимі.

    З ким заплановані зустрічі:

    • з віцепрем'єром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим,
    • міністром закордонних справ Дмитром Кулебою,
    • спікером Дмитром Разумковим.

    Додамо, що Кулеба ще в грудні минулого року запросив Хельгу Шмід здійснити свій перший візит в Україну.

    4 грудня 2020 року новим генсеком ОБСЄ вперше стала жінка. Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила кандидатуру дипломата з ФРН Хельги Шмід на посаді генсека ОБСЄ.

    Хельзі Шмід 60 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби з міжнародних справ. До цього вона активно брала участь у переговорах з вироблення Спільного всеосяжного плану дій (ВДП) з іранської ядерної проблеми.

    Теги: МЗС ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина Донеччина Дмитро Кулеба
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    Нова очільниця ОБСЄ їде на Донбас