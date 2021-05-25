Нова очільниця ОБСЄ їде на Донбас

Це буде перший візит Хельги Шмід до України після її призначення на посаду

Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Хельга Шмід відвідає Україну 26-30 травня, це буде перший її візит в країну після призначення на посаду.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у вівторок, у рамках візиту в Україну Шмід здійснить поїздку на лінію розмежування в Донецькій і Луганській областях, де ознайомиться з тамтешньою безпековою політикою та гуманітарною ситуацією й умовами діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

26 травня Шмід і глава МЗС України Дмитро Кулеба проведуть переговори, ключовою темою яких стане зміцнення ролі ОБСЄ у сфері моніторингу ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

«Вони приділять особливу увагу діяльності СММ ОБСЄ в Україні та підвищенню ефективності виконання її мандата, який охоплює всю територію України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь», – йдеться в повідомленні.

26 травня о 18:00 Кулеба і Шмід проведуть спільну пресконференцію, яка транслюватиметься в онлайн-режимі.

З ким заплановані зустрічі:

з віцепрем'єром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим,

міністром закордонних справ Дмитром Кулебою,

спікером Дмитром Разумковим.

Додамо, що Кулеба ще в грудні минулого року запросив Хельгу Шмід здійснити свій перший візит в Україну.

4 грудня 2020 року новим генсеком ОБСЄ вперше стала жінка. Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила кандидатуру дипломата з ФРН Хельги Шмід на посаді генсека ОБСЄ.

Хельзі Шмід 60 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби з міжнародних справ. До цього вона активно брала участь у переговорах з вироблення Спільного всеосяжного плану дій (ВДП) з іранської ядерної проблеми.