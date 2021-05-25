Росія залишила біля українських кордонів десятки тисяч військових і озброєння – Столтенберг

Генсек НАТО також заявив про агресивну модель дій РФ у Чорному морі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових. Також Росія обмежує свободу навігації в Чорному морі, включаючи Керченську протоку. Про це генсек НАТО заявив на спільній пресконференції з прем'єром Естонії Кеєю Каллас.

За його словами, РФ відвела тільки частину військових від українських кордонів.

«У той час, як Росія відвела деякі свої війська, десятки тисяч солдатів залишаються в Україні та навколо неї, а також залишається значна кількість озброєння», - сказав Столтенберг.

Столтенберг також заявив про агресивну модель дій РФ у Чорному морі. Це, за його словами, викликає серйозне занепокоєння. Він додав, що НАТО продовжить проявляти пильність, зміцнювати оборону і засоби стримування, а також підтримувати партнерів Альянсу.

Тим часом, як заявив військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко Військова загроза на східних кордонах для України не минула, адже Росія відвела свої війська від кордонів на незначну відстань. Таким тиском РФ продовжує намагатись схилити Україну до прямих переговорів з сепаратистами ДНР і ЛНР, на що ніяк не можна погоджуватись.

«Незважаючи на те, що росіяни відводять війська, незважаючи на заяви керівництва Росії, не кажучи вже про так званих лідерів так званих «республік» – вони продовжують збройні дії на лінії зіткнення. Це дуже небезпечно, тим більше, що ми бачимо, що війська відведені недалеко. За оцінками експертів, від доби до тижня потрібно, щоб все повернути на свої місця і почати бойові дії», – сказав Романенко про війська Росії біля кордонів України.