Конфлікт на Донбасі рухається до замороження – Казанський

Росіяни неохоче їдуть воювати на Донбас. Росії усе складніше шукати добровольців

Конфлікт на Донбасі рухається до «замороження» через неприйнятні ультиматуми, які Росія ставить Україні. Про це під час транскордонної онлайн-дискусії «Над прірвою в брехні: пропаганда на окупованих територіях України й Молдови», організованої «Главкомом», повідомив представник Донецька в ТКГ Денис Казанський.

«Справа рухається до замороження конфлікту, бо Україні неприйнятні ті ультиматуми, які висуває Росія, а в неї поки не закінчуються гроші. Тому поки я не бачу виходу з цього саме через позицію Російської Федерації. Як тільки Росії набридне підтримувати бойовиків – ця історія моментально закінчиться, але поки ми бачимо, що Росія зацікавлена в цьому конфлікті», – сказав Казанський.

При цьому Казанський розповів, що все складніше шукати людей, які готові брати участь у конфлікті на стороні Росії й підконтрольних їй бойовиків.

«На відміну від Молдови, де немає конфлікту, вони (Росія – ред.) можуть собі дозволити утримувати людей символічно, не побоюючись, що там загостриться військова обстановка, на Донбасі реально йде конфлікт і їм потрібні люди, щоби воювати. Людей зараз усе складніше шукати. На початку багато хто йшов з ентузіазмом, з Росії приїжджали так звані «добровольці». Зараз росіяни вже їдуть неохоче, і місцеві жителі за сім років розуміють, що ніякого сенсу брати участь у цьому немає. Усі розуміють, що це якась безглузда тяганина», – підсумував Казанський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі можуть винести на загальнодержавний референдум.

Як відомо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донбасу отримали російські паспорти. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

Додамо, що жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії.

Читайте також інтерв'ю: Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен: Росія зараз програла