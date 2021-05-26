Снайпер бойовиків поранив українського бійця біля Авдіївки

Поблизу Авдіївки сьогодні противник відкривав вогонь зі снайперської зброї

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 25 травня, на Донбасі було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресценттру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Новомихайлівка ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного збройні формування Російської Федерації тричі застосували у бік наших позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку наших позицій, біля селища Березове був помічений ворожий безпілотний літальний апарат типу Мавік з перетином лінії розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку 26 травня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

А біля Павлополя російські найманці вели вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.