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    Одноразова допомога сім’ям загиблих у війні проти Росії. Уряд затвердив фінансування

    Окремо кошти одержать 44 особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва у війні - Одноразова допомога сім’ям загиблих у війні проти Росії. Уряд затвердив фінансування
    Окремо кошти одержать 44 особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва у війні
    фото з відкритих джерел

    Виплати здійснюватимуть за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету

    Кабінет міністрів виділив 30,93 млн грн Міністерству у справах ветеранів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих у війні проти Росії. Про це свідчить розпорядження від 12 квітня, передає «Главком».

    Одноразову допомогу отримають члеи сімей трьох осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

    Крім цього, кошти одержать 44 особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначених операції та заходах.

    Усі виплати проведуть за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

    Як відомо, в Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн для забезпечення ключових потреб армії та економіки.

    Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.

    «Все для фронту – все для перемоги, – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», – заявив прем’єр Денис Шмигаль.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Одноразова допомога сім’ям загиблих у війні проти Росії. Уряд затвердив фінансування