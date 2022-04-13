  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    «Київоблгаз» повідомив cкільки осель знову мають газопостачання

    Ремонтні роботи не зупиняються - «Київоблгаз» повідомив cкільки осель знову мають газопостачання
    Ремонтні роботи не зупиняються
    фото: Київоблгаз

    Газовики активно працюють

    23 699! Для стількох споживачів відновлене газопостачання в Київській області!

    Всього за п’ять днів наші працівники повернули газ до домівок у Бучі, Бородянці, Макарові, Стоянці, Вишгороді та Броварах!

    Тільки за останню добу газ знову з’явився в 3 589 оселях. Повністю відновлено послугу розподілу природного газу у селах Перемога, Опанасів, Семиполки Броварського району, Маковище, Налівайківка, Плахтянка Бучанського району, сели Козаровичі Вишгородського району.

    Ще у трьох селах Броварського і Вишгородського районів – тривають відновлювальні роботи

    Нагадаємо, вінницькі і житомирські газовики допоможуть відновлювати газові мережі Київщини.

    10 бригад з АТ «Вінницягаз» і 8 бригад з АТ «Житомиргаз» з понеділка працюватимуть на Київщині над відновленням газопостачання в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Ірпені

    Газовики підготували спеціалізовані машини з повною комплектацією: електрогенератори, електровідбійники, різаки, болгарки, зварювальні апарати, драбини, набори інструментів і необхідних комплектуючих та матеріалів для ремонту мереж.

    Теги: росія окупанти газ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Київоблгаз» повідомив cкільки осель знову мають газопостачання