«Київоблгаз» повідомив cкільки осель знову мають газопостачання

Газовики активно працюють

23 699! Для стількох споживачів відновлене газопостачання в Київській області!

Всього за п’ять днів наші працівники повернули газ до домівок у Бучі, Бородянці, Макарові, Стоянці, Вишгороді та Броварах!

Тільки за останню добу газ знову з’явився в 3 589 оселях. Повністю відновлено послугу розподілу природного газу у селах Перемога, Опанасів, Семиполки Броварського району, Маковище, Налівайківка, Плахтянка Бучанського району, сели Козаровичі Вишгородського району.

Ще у трьох селах Броварського і Вишгородського районів – тривають відновлювальні роботи

Нагадаємо, вінницькі і житомирські газовики допоможуть відновлювати газові мережі Київщини.

10 бригад з АТ «Вінницягаз» і 8 бригад з АТ «Житомиргаз» з понеділка працюватимуть на Київщині над відновленням газопостачання в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Ірпені

Газовики підготували спеціалізовані машини з повною комплектацією: електрогенератори, електровідбійники, різаки, болгарки, зварювальні апарати, драбини, набори інструментів і необхідних комплектуючих та матеріалів для ремонту мереж.