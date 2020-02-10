Офіс Генпрокурора повернув державі близько 84 млн грн податків з підприємства-боржника



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Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України

Офіс генерального прокурора забезпечив сплату від ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» близько 84 млн грн податків, які воно заборгувало у період з 2013 по 2015 рік. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Офіс генерального прокурора забезпечив сплату 83 млн 826 тис грн податків ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». За версією слідства, службові особи вказаного товариства в період з січня 2013 по грудень 2015 року, шляхом документального відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємством з ознаками «фіктивності», ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість», - йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Крім того, Офіс генерального прокурора забезпечив відшкодування до державного бюджету більше 263 млн грн податку від Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», яке невірно розрахувало чистий прибуток.