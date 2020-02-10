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    Економіка та фінанси

    Чумак озвучив зарплати в новому Офісі генпрокурора

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    Оклад прокурора в&nbsp;Офісі генпрокурора зросте з&nbsp;7 до&nbsp;29 тисяч гривень - Чумак озвучив зарплати в новому Офісі генпрокурора
    Оклад прокурора в Офісі генпрокурора зросте з 7 до 29 тисяч гривень

    Оклад прокурора місцевої прокуратури становитиме 23 тисячі гривень

    Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак розповів про те, якими будуть зарплати працівників прокуратури після її реформування.

    Розмір зарплат він розкрив у інтерв'ю «Радіо Свобода».

    Зокрема, оклад прокурора в Офісі генпрокурора зросте з 7 до 29 тисяч гривень, без урахування премій і надбавок.

    Оклад прокурора місцевої прокуратури становитиме 23 тисячі гривень.

    «Ми досить серйозно збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні гроші, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які зменшують все-таки корупційні ризики», — сказав Чумак.

    Він також заявив, що понад половина прокурорів колишньої ГПУ не пройшли атестацію.

    За словами Чумака, прокурорів і слідчих, які вели гучні справи при Порошенкові, могли звільнити в тому разі, якщо вони не пройшли атестації.

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