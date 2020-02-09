Чумак: понад половина прокурорів колишньої ГПУ не пройшли атестацію



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Заступник генерального прокурора Віктор Чумак Фото: Главком

Із 1339 прокурорів, які почали атестацію до Офісу генпрокурора, успішно завершили її тільки 629

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак навів дані, скільки прокурорів колишньої Генеральної прокуратури пройшли атестацію і залишилися працювати в новоствореному Офісі генерального прокурора.

Як сказав він в інтерв’ю «Радіо Свобода», з 1 тисячі 339 прокурорів, які почали атестацію, успішно завершили її лише 629.

«Уявіть собі – атестація! Ніхто ніколи в країні такого не робив. Ніхто ніколи за 28 років в країні такого не робив. Причому ніхто ж не каже, що ця атестація була необ’єктивною. Так, будуть позови до суду, будуть, напевне, різні судові рішення. Я не сперечаюся», – сказав Чумак.

За його словами, одним із елементів атестації були анонімні комп’ютерні тести.

«Ніхто не сказав, що вони були незаконні. Ніхто не сказав, що вони були несправедливі. Ніхто не сказав, що хтось міг якось підглянути або щось там зробити так, що хтось когось підтягнув», – наголосив він.

Інший елемент, співбесіди, проводили шість кадрових комісій, у які входили заступники генпрокурора, розповів Чумак. Крім того, сказав він, у комісії входили також «представники громадськості, плюс представники, які були делеговані міжнародними організаціями».

Заступник генпрокурора уточнив про останніх, що це були особи, делеговані країнами-донорами, які допомагають у реформі прокуратури, а саме країнами Європи, а також США.

Чумак також заявив, що прокурорів і слідчих, які вели гучні справи при Порошенкові, могли звільнити в тому разі, якщо вони не пройшли атестації.