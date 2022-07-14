Офіс президента назвав головну проблему України у війні проти Росії

Для переходу у контрнаступ, необхідно забезпечити піхоту броньованою технікою

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що зараз головною проблемою України у війні проти Росії є брак бронетехніки для піхоти. Як заявив Арестович в інтерв’ю 1+1, партнери мають передати Україні цю техніку в серпні. І вже тоді можна говорити про контрнаступ ЗСУ.

«В чому головна проблема цієї війни для України? Не вистачає піхоти, яка їде на бронетехніці під прикриттям і забезпечується потужним артилерійським вогнем. З артилерійським вогнем ми більш-менш виправили ситуацію. А сьогодні Польща передала наступну партію «Крабів». Це дуже якісна гаубиця. Скільки – не кажуть. Але, оскільки вони мають передати 58 загалом, я думаю, що десяточок якийсь передали», – поінформував Арестович.

Він пояснив, що це радикально змінює ситуацію на фронті.

«Шість таких гаубиць – це бригадний комплект. Тобто якщо 12 передали – дві бригади, значить, у нас є», – сказав радник голови ОП.

«Але головна проблема, в чому досі переважають росіяни, – це піхота на броньованій техніці. Тому що вона ­– головний засіб війни. Ми багато кажемо про Himars, і це дуже важливо насправді, воно радикально змінює ситуацію на полі бою. Але все ж таки все вирішує піхота, яка сидить на бронетехніці і яка просувається з артилерійським вогнем потужним. І якщо з артилерійським вогнем у нас все більш-менш, то піхоті не вистачає бронетехніки. Саме тому провідні військові експерти світу кажуть про бронетехніку. Це дійсно потреба номер один», – наголосив Арестович.

Нагадаємо, днями Петро Порошенко передав на фронт партію з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва. Машини були поставлені у Десантно-штурмові війська України.

Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

Також з Великої Британії була відправлена перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка для ЗСУ. Порошенко повідомив, що вже внесли заставу за другу партію із 16 вантажівок.