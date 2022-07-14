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    Офіс президента назвав головну проблему України у війні проти Росії

    Україні не вистачає бронетехніки для пересування піхоти - Офіс президента назвав головну проблему України у війні проти Росії
    Україні не вистачає бронетехніки для пересування піхоти
    фото: Європейська солідарність

    Для переходу у контрнаступ, необхідно забезпечити піхоту броньованою технікою

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що зараз головною проблемою України у війні проти Росії є брак бронетехніки для піхоти. Як заявив Арестович в інтерв’ю 1+1, партнери мають передати Україні цю техніку в серпні. І вже тоді можна говорити про контрнаступ ЗСУ.

    «В чому головна проблема цієї війни для України? Не вистачає піхоти, яка їде на бронетехніці під прикриттям і забезпечується потужним артилерійським вогнем. З артилерійським вогнем ми більш-менш виправили ситуацію. А сьогодні Польща передала наступну партію «Крабів». Це дуже якісна гаубиця. Скільки – не кажуть. Але, оскільки вони мають передати 58 загалом, я думаю, що десяточок якийсь передали», – поінформував Арестович.

    Він пояснив, що це радикально змінює ситуацію на фронті.

    «Шість таких гаубиць – це бригадний комплект. Тобто якщо 12 передали – дві бригади, значить, у нас є», – сказав радник голови ОП.

    «Але головна проблема, в чому досі переважають росіяни, – це піхота на броньованій техніці. Тому що вона ­– головний засіб війни. Ми багато кажемо про Himars, і це дуже важливо насправді, воно радикально змінює ситуацію на полі бою. Але все ж таки все вирішує піхота, яка сидить на бронетехніці і яка просувається з артилерійським вогнем потужним. І якщо з артилерійським вогнем у нас все більш-менш, то піхоті не вистачає бронетехніки. Саме тому провідні військові експерти світу кажуть про бронетехніку. Це дійсно потреба номер один», – наголосив Арестович.

    Нагадаємо, днями Петро Порошенко передав на фронт партію з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва. Машини були поставлені у Десантно-штурмові війська України.

    Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

    Також з Великої Британії була відправлена перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка для ЗСУ. Порошенко повідомив, що вже внесли заставу за другу партію із 16 вантажівок.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна машини військові Україна озброєння окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Офіс президента назвав головну проблему України у війні проти Росії