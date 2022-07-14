Чому Німеччина категорично відмовляється надавати танки Україні

Офіційний Берлін відмовляється надавати навіть БМП, що вже не стоять на озброєнні німецької армії

Вдруге від повномасштабного вторгнення була з делегацією в Берліні. Ситуація там важка, але уникати спілкування з німцями лише через труднощі – категорично неправильно.

Ми зустрічалися з депутатами з різних комітетів. Важливий нюанс – вони й так наші друзі та нас підтримують.

Але, на жаль, до числа друзів, навряд чи, можна зарахувати канцлера Німеччини – Олафа Шольца. Це відчутно по найголовнішій для України темі – постачанню зброї.

Ключове питання, яке ми ставили німцям на всіх зустрічах: що відбувається? Чому Німеччина, яка надала нам Panzerhaubitze, зброю, якою ЗСУ успішно працює по pycні, категорично відмовляються надавати танки та БМП?

При тому, що БМП Marder навіть не стоять на озброєнні німецької армії, а знаходяться на зберіганні в компанії, яка їх або спише, або віддасть нам. Те саме з БТРами Fuchs, вони не входять до арсеналу Бундесверу. Офіційний Берлін не зможе сказати, що відсутність цієї військової техніки зменшить обороноздатність Німеччини.

І от ми запитували й запитували – ви уже надали нам гаубиці, то в чому проблема? Танки точно не спровокують Пyтiнa ще більше. Ніхто з депутатів на зустрічах не зміг прояснити позицію Шольца.

Однак можна розглянути кілька версій.

По-перше, Німеччина може не хотіти першою давати нам танки та чекає, поки це зробить США. Позицією Словенії, Польщі, Словаччини та Польщі німці чомусь нехтують. Ми ж цим країнам дуже вдячні.

При цьому Європа любить говорити про стратегічну автономію від США. Так чого ж ви її не реалізовуєте і чекаєте, поки Байден підморгне «дайте Україні танки»?

По-друге, Берлін панічно боїться самої ідеї німецьких танків на території східноєвропейської країни. Я перепрошую, але виправляти власну провину коштом країни, що прямо зараз потерпає від Гeнoцидy...Ви збираєтеся провести наступні 80 років, відчуваючи нестерпну провину перед українцями? Це такий план ігнорувати уроки історії?

По-третє, не можна виключати, що німці так само бояться, що Рociя відключить їм газ. Знову ж таки, потрібно визначатися, на якій ви стороні. Ну вибачте, але чиє це було рішення всі ці роки узалежнювати свою енергетичну систему від aвтopитapного режиму? Хто це зробив?

Якщо Берлін упевнений, що в платіжках за газ – зависока ціна, нехай подивиться відео, як фосфорні снаряди падають на позиції українських військових. І яку ціну вони зараз платять, щоб німці переживали через свій газ.

Все це треба пояснювати та сто разів повторювати. Використовуючи будь-яку нагоду. Допоки українська армія не отримає усе, що є необхідним для повної і беззаперечної перемоги!

Джерело: блог Інни Совсун

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