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    Події в Україні

    Окупанти можуть «втратити імпульс» на Донбасі, – британська розвідка

    Росія&nbsp;застосовує застарілі транспортні засоби, зброю і тактику радянських часів - Окупанти можуть «втратити імпульс» на Донбасі, – британська розвідка
    Росія застосовує застарілі транспортні засоби, зброю і тактику радянських часів
    фото ілюстративне

    Противник за останні дні не просунувся на Донбасі

    За останні три дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська. Про це повідомляє британська розвідка.

    «На Донбасі окупанти продовжують завдавати артилерійських ударів і роблять спроби штурмів, але за останні 72 години не досягли значних територіальних успіхів і ризикують втратити імпульс», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, що використовуються російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів.

    «Незважаючи на факт переговорів щодо зерна та нещодавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи ширших переговорів про припинення війни залишаються низькими», – додали у розвідці.

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    Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти можуть «втратити імпульс» на Донбасі, – британська розвідка