Кремль готує загальну мобілізацію? Держдума збирається на екстрене засідання

Не встигли депутати країни-агресорки попрощатися до осінньої сесії, як знову збираються – позачергово

15 липня Держдума збереться на позачергове засідання для вирішення «нагальних питань», хоча лише минулого тижня нижня палата російського парламенту офіційно закінчила роботу весняної сесії. Що саме розглядатимуть депутати – до кінця не зрозуміло. Але така терміновість на тлі війни в Україні здивувала і налякала багатьох.

Ходять чутки, що під час засідання Кремль може оголосити війну чи впровадити рішення щодо мобілізації. Також завтра відбудеться засідання Ради Федерації.

Офіційне пояснення Держдуми – додаткове засідання знадобилося через те, що «накопичилися питання, що вимагають невідкладного рішення, у тому числі будуть розглянуті урядові ініціативи».

Два співрозмовники ВВС в Держдумі підтверджують, що сформований у понеділок порядок денний пленарного засідання не схожий на невідкладний. Але лідер фракції «Єдиної Росії» у Держдумі Володимир Васильєв заявив, що 15 липня «планується розглянути понад 60 питань».

Економіка чи кадрові перестановки?

Також подейкують про те, що засідання 15 липня може бути «викликане необхідністю прийняти раніше внесені урядові ініціативи та вирішенням деяких кадрових питань».

«У Держдумі всі шепочуться про можливі кадрові перестановки, але точно ніхто нічого не знає. Не виключено, що не знає навіть Володін. Засідання могло знадобитися для кадрових питань, а може бути й справді для економічних проєктів уряду – наприклад, відповідей на європейські санкції. Президент зустрічався з урядом 8 липня, можливо, там щось таке обговорювалося», – каже співрозмовник ВВС.

Водночас є сумніви, що засідання 15 липня скликають для оголошення мобілізації та запровадження військового стану. Адже військовий стан, як і надзвичайний, оголошується указом президента.

Дума могла б знадобитися для ратифікації міжнародних договорів або їхньої денонсації, або, наприклад, «для визнання незалежності когось».

Крім того, нижня палата може бути потрібна для прийняття кадрових рішень, пов'язаних із складом уряду або, наприклад, керівництвом Рахункової палати.

Таке вже було

Загалом позачергові засідання Держдуми не рідкість.

Наприклад, у 2014 році Держдума збиралася на позачергове засідання, на якому ратифікувала договір про ухвалення «Республіки Крим» до складу РФ (після того, як Крим був анексований Росією).

У 2008 році нижня палата парламенту поверталася з літніх канікул для ухвалення звернення до тодішнього президента РФ Дмитра Медведєва про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

А влітку 2019 року Рада Держдуми зібралася на своє позачергове засідання, де було вирішено створити спеціальну парламентську комісію, яка займатиметься «розслідуванням фактів іноземного втручання у внутрішні справи РФ».

Екстрене засідання Ради Федерації проходило і 22 лютого цього року, щоб дати дозвіл Володимиру Путіну використовувати збройні сили РФ за кордоном. Через два дні Росія розпочала війну в Україні.

Як стало відомо, Путін переводить Росію на воєнні рейки. Британська розвідка розкрила нову хитрість.

Тим часом окупанти готують «референдум» на захоплених територіях – розвідка.

Нагадаємо, впливова західна преса б'є на сполох: Путін вимушений оголосити масову мобілізацію.

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