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    Окупанти обстріляли українські позиції на Луганщині

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    Окупанти обстріляли українські позиції на Луганщині

    Втрат з боку Об'єднаних сил внаслідок обстрілу противника немає

    Російсько-окупаційні війська обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Хутір Вільний. Від початку доби втрат серед українських захисників немає.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Луганському напрямку. Починаючи з 10.20, протягом 30 хвилин, з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункті Хутір Вільний», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, за наявною інформацією, втрат з боку Об'єднаних сил внаслідок обстрілу противника немає.
    Також нагадаємо, що російські бойовики не пустили патруль ОБСЄ через блокпост біля ВерхньошироківськогоЯк зазначається, на блокпосту біля населеного пункту Верхньошироківське з початку грудня 2019 року по теперішній час представниками Місії зафіксовано 40% від загальної кількості обмежень свободи пересування патрулів Місії у зазначений район.

     

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