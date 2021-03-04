В Україні можуть заборонити ОПЗЖ. Порошенко закликав ухвалити два закони

В Україні не раз проходили акції з вимогою заборонити діяльність проросійських партій, в тому числі ОПЗЖ

Закони про колабораціонізм та протидію російській пропаганді створюють підстави для заборони ОПЗЖ

Ухвалення законопроектів про колабораціонізм та протидію кремлівській пропаганді надасть державі правовий інструмент для заборони проросійських партій, у тому числі й «Опозиційної платформи – За життя». Про це у відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Вимагаємо від президента та «слуг» ухвалити ініційовані нами законопроекти – і про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і про системну протидію російській пропаганді. Ухвалення наших законів дозволить не в режимі кавалерійських атак, а системно протидіяти п’ятій колоні. І до речі, там передбачені юридичні підстави для заборони діяльності проросійських партій, в тому числі ОПЗЖ. Подібно тому, як наша команда 2015 року стерла Компартію з політичної карти України», – нагадав Порошенко.

«Закрили три телеканали, але ж все кодло прокремлівських пропагандистів враз перекочувало на канал «Наш». А його чіпати не хочуть, бо, крім Мураєва, там в акціонерах – партнери деяких представників чинної влади», – зазначив Порошенко.

«Наша команда як державницька опозиція підтримала ухвалу РНБО про застосування санкцій. «Європейська солідарність» вимагає, згідно з законом, негайних процесуальних дій щодо осіб, які не підозрюються, а здійснювали терористичну діяльність. Як записано в законі – раз є факти й докази, мають бути пред’явлені звинувачення і підозри», – резюмував п’ятий президент.

Як повідомлялося, у Києві було представлено проект закону про боротьбу з колаборантами.

Раніше фракція «Європейська солідарність» вже вимагала від керівництва парламенту негайно внести до порядку денного законопроект про відповідальність за колабораціонізм