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    В Україні можуть заборонити ОПЗЖ. Порошенко закликав ухвалити два закони

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    В Україні не раз проходили акції з вимогою заборонити діяльність проросійських партій, в тому числі ОПЗЖ - В Україні можуть заборонити ОПЗЖ. Порошенко закликав ухвалити два закони
    В Україні не раз проходили акції з вимогою заборонити діяльність проросійських партій, в тому числі ОПЗЖ
    Фото з відкритих джерел

    Закони про колабораціонізм та протидію російській пропаганді створюють підстави для заборони ОПЗЖ

    Ухвалення законопроектів про колабораціонізм та протидію кремлівській пропаганді надасть державі правовий інструмент для заборони проросійських партій, у тому числі й «Опозиційної платформи – За життя». Про це у відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

    «Вимагаємо від президента та «слуг» ухвалити ініційовані нами законопроекти – і про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і про системну протидію російській пропаганді. Ухвалення наших законів дозволить не в режимі кавалерійських атак, а системно протидіяти п’ятій колоні. І до речі, там передбачені юридичні підстави для заборони діяльності проросійських партій, в тому числі ОПЗЖ. Подібно тому, як наша команда 2015 року стерла Компартію з політичної карти України», – нагадав Порошенко.

    «Закрили три телеканали, але ж все кодло прокремлівських пропагандистів враз перекочувало на канал «Наш». А його чіпати не хочуть, бо, крім Мураєва, там в акціонерах – партнери деяких представників чинної влади», – зазначив Порошенко.

    «Наша команда як державницька опозиція підтримала ухвалу РНБО про застосування санкцій. «Європейська солідарність» вимагає, згідно з законом, негайних процесуальних дій щодо осіб, які не підозрюються, а здійснювали терористичну діяльність. Як записано в законі – раз є факти й докази, мають бути пред’явлені звинувачення і підозри», – резюмував п’ятий президент.

    Як повідомлялося, у Києві було представлено проект закону про боротьбу з колаборантами.

    Раніше фракція «Європейська солідарність» вже вимагала від керівництва парламенту негайно внести до порядку денного законопроект про відповідальність за колабораціонізм

    Теги: Європейська солідарність президент колабораціонізм
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