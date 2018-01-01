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    Оголошений сьогодні в розшук екс-заступник глави «Нафтогазу» прийшов до ГПУ

    Корнійчук з'явився до ГПУ для дачі показів
    Колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Євген Корнійчук з’явився до Генеральної прокуратури для дачі показів у провадженні щодо заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» при здійсненні закупівлі самопідіймальних бурових установок. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook
    • Сьогодні, 21:02
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    Генеральна прокуратура України розслідує провадженні щодо заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз»

    Корнійчук з'явився до ГПУ для дачі показів

    Колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Євген Корнійчук з’явився до Генеральної прокуратури для дачі показів у провадженні щодо заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» при здійсненні закупівлі самопідіймальних бурових установок. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 2 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ вирішила оголосити про підозру і в розшук Корнійчука.

    «Також сьогодні оголошено про підозру і оголошено в розшук екс-заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Корнійчука. Користуючись можливістю, знаючи, що він перебуває на території України і поки що переховується від слідства, хотів би сказати, що йому пропонується добровільно з'явитися в ГПУ, що очевидно вплине на кваліфікацію його злочину», - заявив Луценко.

     

    Юрій Луценко Нафтогаз України Facebook
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