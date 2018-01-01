Оголошений сьогодні в розшук екс-заступник глави «Нафтогазу» прийшов до ГПУ
- Сьогодні, 21:02
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Корнійчук з'явився до ГПУ для дачі показів
Колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Євген Корнійчук з’явився до Генеральної прокуратури для дачі показів у провадженні щодо заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» при здійсненні закупівлі самопідіймальних бурових установок. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Нагадаємо, у п’ятницю, 2 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ вирішила оголосити про підозру і в розшук Корнійчука.
«Також сьогодні оголошено про підозру і оголошено в розшук екс-заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Корнійчука. Користуючись можливістю, знаючи, що він перебуває на території України і поки що переховується від слідства, хотів би сказати, що йому пропонується добровільно з'явитися в ГПУ, що очевидно вплине на кваліфікацію його злочину», - заявив Луценко.