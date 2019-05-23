Букерівську премію цьогоріч отримала письменниця з Оману



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Письменниця Джокхо Алхарті з Оману

Твори Джокхо Алхарті перекладені англійською, німецькою, італійською, корейською та сербською мовами

Лауреаткою Міжнародної Букерівської премії стала письменниця Джокхо Алхарті з Оману. Вона здобула перемогу за книгу «Небесні тіла» (Celestial Bodies), яка розповідає про сімейні зв’язки та історію трьох оманських сестер.

Про це повідомляє прес-служба премії.

Джокхо Алхарті стала першою авторкою з Перської затоки, яка здобула цю відзнаку. Винагороду у розмірі 50 тисяч фунтів письменниця розділила з перекладачкою Мерилін Бут.

Під час церемонії нагородження Джоха Альхартхі сказала, що оманські автори хочуть, аби іноземні читачі дивилися на їхню країну «з відкритим розумом і серцем».

«Рабство — це делікатна тема і свого роду табу. Але я думаю, що література — найкраща платформа для обговорення таких питань. Адже рабство — це частина не тільки історії Оману, а й усього людства», — зазначила письменниця.

Твори Джокхо Алхарті перекладені англійською, німецькою, італійською, корейською та сербською мовами.

We’re delighted to announce our #MBI2019 winner is Celestial Bodies by Jokha Alharthi, translated by Marilyn Booth and published by Sandstone Press. Read more here: https://t.co/rWHBRXwDOy pic.twitter.com/SfJr2Yg98u — Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 21 травня 2019 р.

У шорт-ліст премії увійшли письменники з Франції (Анні Ерно за роман «Роки»), Німеччини (Маріон Пошманн за книгу «Соснові острови»), Польщі (Ольга Токарчук за роман «Веди свій плуг понад кістками мертвих»), Колумбії (Хуан Габріель Васкес за книгу «Форма») та Чилі (Алія Трабукко Зера за роман «Залишок»). Кожен автор і перекладач, який потрапив у шорт-ліст, отримує тисячу фунтів стерлінгів (близько 33 тисяч гривень).

Міжнародну Букерівську премію створили у 2005 році як додаток до Букерівської премії. До 2015 року її вручали раз на два роки авторам, які писали будь-якою мовою, за наявності англійського перекладу їхніх книг, однак з 2016 року нагороду вручають щорічно за твір, перекладений англійською і виданий у Великій Британії.