Букерівську премію цьогоріч отримала письменниця з Оману

Лауреаткою Міжнародної Букерівської премії стала письменниця Джокхо Алхарті з Оману. Вона здобула перемогу за книгу «Небесні тіла» (Celestial Bodies), яка розповідає про сімейні зв’язки та історію трьох оманських сестер.

Про це повідомляє прес-служба премії.

Джокхо Алхарті стала першою авторкою з Перської затоки, яка здобула цю відзнаку. Винагороду у розмірі 50 тисяч фунтів письменниця розділила з перекладачкою Мерилін Бут.

Під час церемонії нагородження Джоха Альхартхі сказала, що оманські автори хочуть, аби іноземні читачі дивилися на їхню країну «з відкритим розумом і серцем».

«Рабство — це делікатна тема і свого роду табу. Але я думаю, що література — найкраща платформа для обговорення таких питань. Адже рабство — це частина не тільки історії Оману, а й усього людства», — зазначила письменниця.

Твори Джокхо Алхарті перекладені англійською, німецькою, італійською, корейською та сербською мовами.

