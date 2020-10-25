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    Політика

    В Кривому Розі перемогла «Слуга народу» - дані екзит-полу

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    На виборах мера Кривого Рогу лідирує Юрій Вілкул - В Кривому Розі перемогла «Слуга народу» - дані екзит-полу
    На виборах мера Кривого Рогу лідирує Юрій Вілкул

    У Кривому Розі, буде другий тур виборів, оскільки жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців

    У день виборів, 25 жовтня, в Кривому Розі на замовлення Фонду «Українська політика» був організований екзит-пол.

    За даними, отриманим за результатами опитувань близько 17 тисяч виборців, партія «Слуга народу» перемагає на виборах до міської ради: за неї віддали свої голоси близько 35% криворіжців. На другому місці - Блок Вілкула з результатом 33%.

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    На виборах міського голови 44% виборців віддали голоси за чинного мера Юрія Вілкула, 33% - за висуванця «Слуги народу» Дмитра Шевчика.

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    Остаточний результат виборів вирішиться у другому турі 15 листопада.

    Опитування проводилося на виході з виборчих дільниць по Віденській методикою.

    Кривий Ріг політика мер Україна партія Слуга народу
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