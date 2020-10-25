В Кривому Розі перемогла «Слуга народу» - дані екзит-полу



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На виборах мера Кривого Рогу лідирує Юрій Вілкул

У Кривому Розі, буде другий тур виборів, оскільки жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців

У день виборів, 25 жовтня, в Кривому Розі на замовлення Фонду «Українська політика» був організований екзит-пол.

За даними, отриманим за результатами опитувань близько 17 тисяч виборців, партія «Слуга народу» перемагає на виборах до міської ради: за неї віддали свої голоси близько 35% криворіжців. На другому місці - Блок Вілкула з результатом 33%.

На виборах міського голови 44% виборців віддали голоси за чинного мера Юрія Вілкула, 33% - за висуванця «Слуги народу» Дмитра Шевчика.

Остаточний результат виборів вирішиться у другому турі 15 листопада.

Опитування проводилося на виході з виборчих дільниць по Віденській методикою.