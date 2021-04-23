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    Оголошено шорт-лист міжнародної Букерівської премії

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    До короткого списку потрапило шість творів&nbsp; - Оголошено шорт-лист міжнародної Букерівської премії
    До короткого списку потрапило шість творів 
    Фото: thebookerprizes.com

    Переможця цьогорічного «Букера» оголосять 2 червня

    Журі міжнародної Букерівської премії оголосило короткий список номінантів.

    До нього увійшли:

    • Девід Діоп «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»);
    • Маріана Енрікес «Небезпека куріння в ліжку» («The Dangers of Smoking in Bed»);
    • Бенджамін Лабатут «Коли ми перестаємо розуміти світ» («When We Cease to Understand the World»);
    • Ольга Равн «Співробітники» («The Employees»);
    • Марія Степанова «На згадку про пам’ять» («In Memory of Memory»);
    • Ерік Вуйяр «Війна бідних» («The War of the Poor»).

    Переможця цьогорічного «Букера» оголосять 2 червня.

    Минулого року переможцем міжнародного «Букера» стала голландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд з романом «Вечірній дискомфорт». У «Вечірньому дискомфорті» йдеться про історію фермерської сім'ї християн-консерваторів, розділеної горем. Брат головної героїні помирає, провалившись під лід; інший брат починає жорстоко поводитися щодо тварин; худобу на фермі вражає ящур; батьки стають ще більш консервативними. Головна героїня намагається відновити сім'ю, але вона від того ще більше розколюється.

    Міжнародну Букерівську премію створили у 2005 році як додаток до Букерівської премії. До 2015 року її вручали раз на два роки авторам, які писали будь-якою мовою, за наявності англійського перекладу їхніх книг, однак з 2016 року нагороду вручають щорічно за твір, перекладений англійською і виданий у Великій Британії.

    Теги: книги література Велика Британія премія
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