Оголошено шорт-лист міжнародної Букерівської премії

Переможця цьогорічного «Букера» оголосять 2 червня

Журі міжнародної Букерівської премії оголосило короткий список номінантів.

До нього увійшли:

Девід Діоп «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»);

Маріана Енрікес «Небезпека куріння в ліжку» («The Dangers of Smoking in Bed»);

Бенджамін Лабатут «Коли ми перестаємо розуміти світ» («When We Cease to Understand the World»);

Ольга Равн «Співробітники» («The Employees»);

Марія Степанова «На згадку про пам’ять» («In Memory of Memory»);

Ерік Вуйяр «Війна бідних» («The War of the Poor»).

Переможця цьогорічного «Букера» оголосять 2 червня.

Минулого року переможцем міжнародного «Букера» стала голландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд з романом «Вечірній дискомфорт». У «Вечірньому дискомфорті» йдеться про історію фермерської сім'ї християн-консерваторів, розділеної горем. Брат головної героїні помирає, провалившись під лід; інший брат починає жорстоко поводитися щодо тварин; худобу на фермі вражає ящур; батьки стають ще більш консервативними. Головна героїня намагається відновити сім'ю, але вона від того ще більше розколюється.

Міжнародну Букерівську премію створили у 2005 році як додаток до Букерівської премії. До 2015 року її вручали раз на два роки авторам, які писали будь-якою мовою, за наявності англійського перекладу їхніх книг, однак з 2016 року нагороду вручають щорічно за твір, перекладений англійською і виданий у Великій Британії.