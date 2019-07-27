Окружком №69 перераховує голоси на окрузі в Закарпатській області, де виграв Балога



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Віктор Балога набрав найбільше голосів у своєму окрузі

Станом на 12:00 тривав перерахунок на другій дільниці з 133-х

Окружна виборча комісія №69 перераховує голоси виборців на окрузі в Закарпатській області, вибори на якому виграв депутат Верховної Ради Віктор Балога (позафракційний), який балотується від партії «Єдиний центр». Про це сказано в повідомленні громадської мережі «Опора».

«Станом на 9:00 окружна виборча комісія №69 (центр - Мукачево) почала повторний підрахунок голосів на всіх 133 дільницях округу», - сказано в ньому.

Станом на 12:00 тривав перерахунок на другій дільниці з 133-х.

Як повідомлялось, раніше керівник парламентських і виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у п’яти виборчих округах.

Нагадаємо, на Закарпатті на трьох округах традиційно балотувалися брати Балоги. Найвідоміший з них – Віктор Балога, якого десятки років вважали «господарем Закарпаття», здобув упевнену перемогу. За Віктора Балогу проголосували 21 265 виборців (35,81%). Едгар Токар від «Слуги народу» відстав від нього усього лише на майже 800 голосів – 20 467 (34,47%).

Брат Віктора Іван Балога, депутат двох скликань та голова Закарпатської обласної ради, який балотувався по округу №70, зазнав поразки: він посів лише четверту сходинку на окрузі. Переможцем на окрузі став Михайло Лаба – сільський голова, висуванець від «Слуги народу».

Ще один брат, Павло Балога, чинний нардеп, який на минулих виборах здобув перемогу на закарпатському окрузі №71, теж програє – набирає близько 10%. Переможець – самовисуванець Владіслав Поляк.