  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окружком №69 перераховує голоси на окрузі в Закарпатській області, де виграв Балога

    • Розсилка
    <span>Віктор Балога набрав найбільше голосів у своєму окрузі</span> - Окружком №69 перераховує голоси на окрузі в Закарпатській області, де виграв Балога
    Віктор Балога набрав найбільше голосів у своєму окрузі

    Станом на 12:00 тривав перерахунок на другій дільниці з 133-х

    Окружна виборча комісія №69 перераховує голоси виборців на окрузі в Закарпатській області, вибори на якому виграв депутат Верховної Ради Віктор Балога (позафракційний), який балотується від партії «Єдиний центр». Про це сказано в повідомленні громадської мережі «Опора».

    «Станом на 9:00 окружна виборча комісія №69 (центр - Мукачево) почала повторний підрахунок голосів на всіх 133 дільницях округу», - сказано в ньому.

    Станом на 12:00 тривав перерахунок на другій дільниці з 133-х.

    Читайте також

    Як повідомлялось, раніше керівник парламентських і виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у п’яти виборчих округах.

    Нагадаємо, на Закарпатті на трьох округах традиційно балотувалися брати Балоги. Найвідоміший з них – Віктор Балога, якого десятки років вважали «господарем Закарпаття», здобув упевнену перемогуЗа Віктора Балогу проголосували 21 265 виборців (35,81%). Едгар Токар від «Слуги народу» відстав від нього усього лише на майже 800 голосів – 20 467 (34,47%).

    Брат Віктора Іван Балога, депутат двох скликань та голова Закарпатської обласної ради, який балотувався по округу №70, зазнав поразки: він посів лише четверту сходинку на окрузі. Переможцем на окрузі став Михайло Лаба – сільський голова, висуванець від «Слуги народу».

    Ще один брат, Павло Балога, чинний нардеп, який на минулих виборах здобув перемогу на закарпатському окрузі №71, теж програє – набирає близько 10%. Переможець – самовисуванець Владіслав Поляк.

    Читайте також
    вибори Закарпаття Віктор Балога партії Ольга Айвазовська Михайло Лаба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ