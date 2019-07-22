Віктор Балога вирвав перемогу у «Слуги народу». Його брати ганебно програли



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Віктор Балога переміг на окрузі №69 з центром у Мукачеві

За Балогу проголосувало 21 265 виборців, що складає 35,81%

Віктор Балога перемагає на окрузі №69 з центром у Мукачеві. Про це йдеться в даних, опублікованих на сайті ЦВК, після підрахунку 100% електронних протоколів.

Так, за Віктора Івановича Балогу проголосувало 21 265 виборців, що складає 35,81%.

Другим у виборчій гонці Едгар Токар від «Слуги народу», який відстає від Балоги на майже 1 тисячу голосів і набирає 34,47%

Третю сходинку посідає Мікловш Товт з 11, 7%.

Скріншот з сайту ЦВК

Нагадаємо, на Закарпатті на трьох округах традиційно балотувалися брати Балоги. Найвідоміший з них – Віктор Балога, якого десятки років вважали «господарем Закарпаття». Він – єдиний, хто, за попередньою інформацією, таки вирве перемогу на своєму окрузі. Його конкурентом на окрузі №69 був «слуга» Едгар Тока і відстав від впливового політика лише на кілька сотень голосів.

Брат Віктора Іван Балога, депутат двох скликань та голова Закарпатської обласної ради, який балотувався по округу №70, зазнав ще болючішої поразки: він посів лише четверту сходинку на окрузі. Переможцем на окрузі став Михайло Лаба – сільський голова, висуванець від «Слуги народу».

Ще один брат, Павло Балога, чинний нардеп, який на минулих виборах здобув перемогу на закарпатському окрузі №71, теж програє – набирає близько 10%. Переможець – самовисуванець Владіслав Поляк.