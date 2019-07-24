На окрузі Балоги рахуватимуть голоси заново



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Віктор Балога набрав найбільше голосів у своєму окрузі

Виборча комісія 69-го округу сьогодні на прохання Віктора Балоги вирішила перерахувати голоси на усіх дільницях

Народний депутат Віктор Балога, який з невеликим відривом переміг на 69-му окрузі представника «Слуги народу», закликає президента забезпечити безпеку членам ОВК №69 та процесу перерахунку голосів.

Відповідне звернення до Володимира Зеленського він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Балога сказав, що кандидат від «Слуги народу» публічно звинуватив його в фальсифікації результатів виборів.

«Після завершення підрахунку голосів на одномандатному виборчому окрузі №69 представники Вашої політичної сили та кандидат від партії «Слуга народу» публічно звинуватили мене в фальсифікації результатів виборів. Вони також заявили, що вимагатимуть перерахунку голосів на окремих дільницях та в судовому порядку будуть оскаржувати результати виборів», - написав Балога.

Тому для того, щоб зняти будь-які спекуляції, «я публічно закликав до перерахунку голосів на усіх дільницях округу і подав відповідну заяву ОВК №69, яка сьогодні підтримала моє звернення і ухвалили відповідне рішення».

«Звертаюсь до Вас, як до гаранта Конституції, із закликом дати відповідне доручення правоохоронним органам забезпечити безпеку членам окружної виборчої комісії №69 та самого процесу перерахунку голосів, а також посилити охорону бюлетенів і протоколів дільничних виборчих комісій з результатами голосування», - йдеться в зверненні до Володимира Зеленського.

Результати голосування після опрацювання 100% протоколів

Нагадаємо, на 69-му окрузі за Віктора Балогу проголосували 21 265 виборців (35,81%). Едгар Токар від «Слуги народу» відстав від нього усього лише на майже 800 голосів – 20 467 (34,47%).