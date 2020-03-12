  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окружний адмінсуд відкрив справу за позовом до ДБР та Венедіктової

    • Розсилка
    Окружний адмінсуд відкрив справу за позовом до ДБР та Венедіктової
    Фото: oask.gov.ua

    Суд просять зобов’язати Ірину Венедіктову створити Дисциплінарну комісію ДБР – справа розглядатиметься у спрощеному провадженні

    Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього радника Романа Труби до Державного бюро розслідувань та т.в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової. Про це інформує пресслужба суду.

    «Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Олега Шрама до Державного бюро розслідувань та т.в.о. Директора ДБР Ірини Венедіктової. Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Ірини Венедіктової щодо не створення Дисциплінарної комісії ДБР, а також зобов’язати її вжити дії для створення та забезпечення діяльності такої комісії», - ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

    Як повідомлялося, раніше колишній радник екскерівника Державного бюро розслідувань Романа Труби - Олег Шрам подавав позов з вимогою скасувати конкурс з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції. А також хотів через суд встановити відсутність у президента України Володимира Зеленського повноважень щодо призначення тимчасового виконувача обов’язків директора Державного бюро розслідувань.

    суд конкурс Державне бюро розслідувань Окружний адмінсуд радник Ірина Венедіктова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ