ВООЗ про пандемію: У Європи попереду шість важких місяців

У ВООЗ однак зуміли за невтішною статистикою інфікувань розгледіти світло у кінці тунелю

Європейські країни знову стали осердям пандемії

Керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що минулого тижня в Європі від COVID-19 померли понад 29 тисяч осіб, континент знову став епіцентром пандемії.

«Європа разом із США знову стали епіцентром пандемії. У кінці тунелю є світло, але попереду у нас буде шість важких місяців», – цитує Клюге Reuters.

Watch LIVE as @hans_kluge %26 experts from WHO/Europe provide a situation update on #COVID19 in the European Region %26 answer questions from journalists. https://t.co/YsaZmoJYDO — WHO/Europe (@WHO_Europe) November 19, 2020

Раніше ВООЗ заявила, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

Наразі відомо про три потенційні вакцини, які знаходяться на фінальній стадії випробування.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

Остаточні результати випробувань вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech показали ефективність препарату у 95%.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

19 листопада Оксфордський університет повідомив, що його вакцина показала хороші результати серед добровольців старше 70 років.

Читайте також: Зеленський схвалив штрафи за перебування в громадських місцях без маски



