ВООЗ про пандемію: У Європи попереду шість важких місяців

Керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що минулого тижня в Європі від COVID-19 померли понад 29 тисяч осіб, континент знову став епіцентром пандемії.

«Європа разом із США знову стали епіцентром пандемії. У кінці тунелю є світло, але попереду у нас буде шість важких місяців», – цитує Клюге Reuters.

