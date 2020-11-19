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    ВООЗ про пандемію: У Європи попереду шість важких місяців

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    У ВООЗ однак зуміли за невтішною статистикою інфікувань розгледіти світло у кінці тунелю - ВООЗ про пандемію: У Європи попереду шість важких місяців
    У ВООЗ однак зуміли за невтішною статистикою інфікувань розгледіти світло у кінці тунелю
    Фото: Радіо Свобода

    Європейські країни знову стали осердям пандемії

    Керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що минулого тижня в Європі від COVID-19 померли понад 29 тисяч осіб, континент знову став епіцентром пандемії.

    «Європа разом із США знову стали епіцентром пандемії. У кінці тунелю є світло, але попереду у нас буде шість важких місяців», – цитує Клюге Reuters. 

    Раніше ВООЗ заявила, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Наразі відомо про три потенційні вакцини, які знаходяться на фінальній стадії випробування.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    Остаточні результати випробувань вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech показали ефективність препарату у 95%.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    19 листопада Оксфордський університет повідомив, що його вакцина показала хороші результати серед добровольців старше 70 років.

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    Теги: США Європа ВООЗ коронавірус
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