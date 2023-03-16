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Окупанти більше не спроможні вести дієвої контрбатарейної боротьби проти Збройних сил України

glavcom.ua
Окупанти більше не спроможні вести дієвої контрбатарейної боротьби проти Збройних сил України
Фото: defense express

У Генеральному штабі Збройних сил України пояснили відмінність в ефективності роботи нашої артилерії від ворожої.

 

За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковника Сергія Баранова:

«Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ЗСУ створили так званий далекобійний «вогневий кулак», який завдає такого потужного удару, що ворог вже не може вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

Західні партнери України навіть стверджують, що ми створили надзвичайний «кілнет» - або «Сітку смерті ЗСУ».

Йдеться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. Наші гармаші і ракетники комплексно взаємодіють з іншими засобами ураження – до авіації включно.

Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо його і знищуємо ще до того, як він буде готовий завдати удару. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу «далекобійку» ворог не дістає, а ми їх — так… За статистикою, до 80 % втрат росіян у бойовій техніці й живій силі – це наша робота», - наголосив Сергій Баранов, якого цитує Military Media Center.

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