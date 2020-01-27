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    Окупанти дев’ять разів обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі

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    В Міноборони повідомили про ситуацію на фронті - Окупанти дев’ять разів обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі
    В Міноборони повідомили про ситуацію на фронті

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    З початку поточної доби бойовики 9 разів обстріляли українські позиції. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», — сказано у повідомленні.

    П’ять обстрілів по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме:
    — неподалік населеного пункту Піски — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    — два рази поруч з Новотроїцьким — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    — двічі поблизу Лебединського — з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

    Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, а саме:
    — неподалік Майорського — з гранатометів різних систем;
    — в районі Кіндрашівки Нової — мінометний обстріл з 82-мм міномету;
    — поряд з Південним — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    — поблизу населеного пункту Новотошківське — зі 120-мм міномету — 5 мін.

    «Сьогодні, 27 січня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», — додається у повідомленні.

     

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Міноборони обстріл Операція Об’єднаних сил
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