Окупанти дев’ять разів обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає
З початку поточної доби бойовики 9 разів обстріляли українські позиції. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», — сказано у повідомленні.
П’ять обстрілів по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме:
— неподалік населеного пункту Піски — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
— два рази поруч з Новотроїцьким — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
— двічі поблизу Лебединського — з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, а саме:
— неподалік Майорського — з гранатометів різних систем;
— в районі Кіндрашівки Нової — мінометний обстріл з 82-мм міномету;
— поряд з Південним — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
— поблизу населеного пункту Новотошківське — зі 120-мм міномету — 5 мін.
«Сьогодні, 27 січня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», — додається у повідомленні.