Bellingcat: Росія мала намір відправити бойовикам на Донбас третій «Бук»



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Літак рейсу МН17 був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року з російської установки «Бук»

РФ не змогла відправити третій «Бук» терористам на Донбас за браком автотягачів

Росія відправила на непідконтрольну територію України два зенітно-ракетні комплекси «Бук», планувала відправити ще третій.

Про це повідомив засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс, пише «Укрінформ».

«Перший прибув за кілька днів до того, як MH17 був збитий, але він зламався та повернувся до Росії. Тоді Росія намагалася відправити ще два у ніч проти 17 липня, але тільки одна установка перетнула кордон, бо бракувало автотягачів для транспортування «Бука», – пояснив Гіґґінс.

Як повідомлялось, у Нідерландах відклали проведення судових слухань у справі про катастрофу рейсу МН17 до 23 березня.

Нагадаємо, в понеділок у Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році.

Українська прокуратура впевнена, що в ході судового процесу у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані.

Зараз підозрюваними у справі проходять чотири фігуранти: росіяни Ігор Гиркин, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко.

Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України.