Окупанти гатять по силах АТО з мінометів: поранено троє військових

Стан здоров’я поранених задовільний

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій поранено двох українських військовослужбовців, ще один військовий отримав бойове травмування. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. [READ_MORE] «Внаслідок ворожих обстрілів



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Стан здоров’я поранених задовільний

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій поранено двох українських військовослужбовців, ще один військовий отримав бойове травмування. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення двоє наших захисників, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування. Їх було евакуйовано до медичних закладів», - сказав він.

Гуцуляк зазначив, що стан здоров’я поранених задовільний.

Як повідомлялося, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й і з мінометів різних калібрів. Всього зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень Збройних сил України з боку незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, за період з 19:30 1 лютого по 19:30 2 лютого спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували 1325 вибухів.

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