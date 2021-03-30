Потік вантажів на Донбас. Час прикрити цю лавочку

Може вже достатньо полегшувати Росії вантаж її обов'язків забезпечувати соціально-економічні потреби населення окупованої нею території?

Мовою оригіналу

Как-то, еще до моего вхождения в украинскую делегацию в ТКГ, в одном из властных кабинетов я увидел справку о количестве перемещенной через наши КПВВ на Донбассе гуманитарной помощи. Она меня так поразила, что я даже зафиксировал эти цифры. В 2018 году гуманитарные организации поставили через КПВВ в Донецкой области на территорию оккупированную Россией (на тот момент уже официально, в январе 2018 года был принят соответствующий закон) 12 тысяч 257 тонн грузов! Их отвезли 763 транспортных средства. То есть, одна машина отвезла примерно 16 тонн грузов.

У меня нет данных по 2019 году, но анализ СМИ и сайтов благотворительных организаций показал, что в этом году гуманитарку на оккупированную Россией территорию Украины отвезли минимум 650 машин. Умножаем на 16 тонн среднего груза каждого авто и получаем 10 тысяч 400 тонн грузов. Не килограмм – ТОНН!

Примерно по такой же методике вычисляем объемы гуманитарки, перевезенной с Украины в ОРДЛО в 2020 году. Получаем около 5 тысяч тонн! Причем, по прошлому году, можно вычленить данные по группам перевозимых товаров. Везли, в основном, продуктовые наборы – около 2000 тонн(!), около 200 тонн медицинских товаров, около 400 тонн – средств гигиены. И это более, менее понятно. Непонятно – это когда на оккупированную Россией часть Донбасса везут с Украины, с которой Россия воюет (!), 60 тонн электротоваров; больше 400 тонн оборудования (какого?); более 1300 тонн стройматериалов…

К сожалению, пока нет данных по нынешнему году, но то, что на оккупированную территорию от нас прошло уже не менее 7 гумконвоев – это точно.

Мое внимание к этой теме привлекла на последней ТКГ представительница России из ОРДО товарищ Никанорова. Она истово возмущалась, что, из соображений безопасности, для грузового автотранспорта было закрыто КПВВ Новотроицкое. Уж больно хотелось «министру» «национального русского государства» получить гуманитарку с ненавидимой этим «государством» Украины.

А потом, со мной связалась родственница одного из пленных, находящихся в ОРДЛО. Она рассказывала страшные вещи, но чем мы можем помочь, если та сторона использует людей чисто как заложников, для удовлетворения своих политических требований? И я посоветовал ей обратиться в Международный Красный Крест, который, согласно итоговому документу Парижского саммита в Нормандском формате от декабря 2019 года должен иметь «полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам».

Оказалось, что она обращалась, как и многие другие родственники наших пленных, но… Красный крест по прежнему не имеет доступа к «удерживаемым лицам» на оккупированной Россией территории ОРДЛО.

И здесь у меня возникает мысль: Красный крест и другие международные гуманитарные организации, ежегодно возят в ОРДЛО десятки тысяч тонн грузов, в которых заинтересованы оккупационные власти «республик». То есть, по сути, они, решают социально-экономические проблемы оккупантов, да еще и делают это с нашей территории, где гибнут те, в кого эти оккупанты стреляют.

При этом, мы, да и сами «гуманитарщики», не знаем как распределяется эта помощь: не идет ли это «оборудование» или «электротовары» на содержание военных, сколько из этой гуманитарки продается, а деньги попадают в карман пушилиных-никаноровых и т.д. Но при этом, тот же МККК, оказывается, стесняется настоять на законном праве (с которым согласилась и РФ на последнем саммите Нормандской четверки) иметь «полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам»...

Наши люди сидят в подвалах годами, их там пытают, насилуют убивают, а «гуманитарщики», возят тем, кто насилует, пытает и убивает десятки тысяч тонн грузов, и не могут даже посетить наших пленных, чтоб насильники и палачи видели, что кто-то может зафиксировать их «работу», чтоб они не чувствовали себя безнаказанными, чтоб были хоть минимальные гарантии сохранения жизней наших людей…

Может пора закрывать эту лавочку? Может хватит облегчать России груз ее обязанности обеспечивать социально-экономические потребности населения оккупированной ею территории? Или, как минимум, может пора потребовать, чтоб каждый такой конвой заканчивался посещением МККК наших пленных, причем по полному списку. Иначе, в чем же гуманность? Если оккупантам нужны товары, то мы имеем моральное право потребовать в обмен на них хотя бы доступа МККК к нашим пленным.

Тем более, что Украина тоже является государством-донором и ООН и МККК…

Джерело: блог Сергія Гармаша

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.