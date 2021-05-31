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    Окупанти на Донбасі обстрілюють і дистанційно мінують позиції українських захисників

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    Бойових втрат серед українських захисників немає - Окупанти на Донбасі обстрілюють і дистанційно мінують позиції українських захисників

    Бойових втрат серед українських захисників немає

    Фото: штаб операції Об'єднаних сил

    У районі населеного пункту Майорськ бойовики двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування

    Протягом минулої доби, 30 травня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

    Так, в районі населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

    У тому ж напрямку окупанти двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

    По позиціях українських захисників в районі населеного пункту Золоте-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    «Бойових втрат серед наших захисників немає. Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ», – додали у штабі.

    Станом на 7 годину ранку 31 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «В районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація повністю контрольована українськими військовослужбовцями», – резюмується у звіті.

    Зазначимо, у Торецьку відкрили меморіальну дошку школярці, яка загинула від обстрілу бойовиків.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові
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    Окупанти на Донбасі обстрілюють і дистанційно мінують позиції українських захисників