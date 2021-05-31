Окупанти на Донбасі обстрілюють і дистанційно мінують позиції українських захисників

У районі населеного пункту Майорськ бойовики двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування

Протягом минулої доби, 30 травня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

Так, в районі населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У тому ж напрямку окупанти двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

По позиціях українських захисників в районі населеного пункту Золоте-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Бойових втрат серед наших захисників немає. Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ», – додали у штабі.

Станом на 7 годину ранку 31 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«В районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація повністю контрольована українськими військовослужбовцями», – резюмується у звіті.

Зазначимо, у Торецьку відкрили меморіальну дошку школярці, яка загинула від обстрілу бойовиків.