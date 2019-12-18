Окупанти на Донбасі тричі відкривали вогонь, поранено бійця ЗСУ



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Бойовики застосовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по оборонцях Новолуганського, Березового та Водяного, один український військовий дістав поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 18 грудня, станом на 12.00 російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння», - зазначив речник.

За його словами, з 06.50 бойові дії тривали протягом півгодини в районі Новолуганського. Починаючи з 07.30 півтори години російсько-окупаційні війська вели прицільний обстріл українських військових поблизу Березового. Крім того, з 10.30, протягом 20 хвилин, ворог вів щільний вогонь з напрямку від Заїченко по захисниках Водяного.

«Сьогодні внаслідок ворожого прицільного вогню дістав поранення один наш герой. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя», - повідомив Гуцуляк.

Він додав, що українські військові адекватно реагували на ворожу вогневу активність, застосовуючи стрілецьке озброєння.

Раніше Міноборони назвало ім'я загиблого 17 грудня бійця.