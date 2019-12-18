Міноборони назвало ім'я загиблого 17 грудня бійця



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Старший солдат Василь Лісіцин загинув 17 грудня

Старший солдат Василь Лісіцин був уродженцем Кропивницького

У вівторок, 17 грудня, внаслідок ворожого обстрілу в зоні ООС загинув старший солдат 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Василь Лісіцин.

Про це повідомляє у середу штаб операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«З сумом повідомляємо, що вчора, 17.12.2019, близько 19 години, в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень несумісних з життям, старший солдат 28 омбр Василь Лісіцин. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Перебуваємо в скорботі разом із вами», - йдеться у повідомленні.

17 грудня російсько-окупаційні війська здійснили 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил, унаслідок чого загинув український військовослужбовець.