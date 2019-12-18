Міноборони назвало ім'я загиблого 17 грудня бійця
Старший солдат Василь Лісіцин був уродженцем Кропивницького
У вівторок, 17 грудня, внаслідок ворожого обстрілу в зоні ООС загинув старший солдат 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Василь Лісіцин.
Про це повідомляє у середу штаб операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
«З сумом повідомляємо, що вчора, 17.12.2019, близько 19 години, в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень несумісних з життям, старший солдат 28 омбр Василь Лісіцин. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Перебуваємо в скорботі разом із вами», - йдеться у повідомленні.
Старший солдат Василь Анатолійович Лісіцин був уродженцем Кропивницького. Народився 1991 року.
Про дату поховання загиблого військового повідомлять згодом.
Василь ЛІсіцин – восьма втрата Об’єднаних сил у грудні 2019 року.