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    Міноборони назвало ім'я загиблого 17 грудня бійця

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    <span>Старший солдат Василь Лісіцин загинув 17 грудня&nbsp;</span> - Міноборони назвало ім'я загиблого 17 грудня бійця
    Старший солдат Василь Лісіцин загинув 17 грудня 

    Старший солдат Василь Лісіцин був уродженцем Кропивницького

    У вівторок, 17 грудня, внаслідок ворожого обстрілу в зоні ООС загинув старший солдат 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Василь Лісіцин.

    Про це повідомляє у середу штаб операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

    «З сумом повідомляємо, що вчора, 17.12.2019, близько 19 години, в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень несумісних з життям, старший солдат 28 омбр Василь Лісіцин. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Перебуваємо в скорботі разом із вами», - йдеться у повідомленні.

    17 грудня російсько-окупаційні війська здійснили 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил, унаслідок чого загинув український військовослужбовець.

    Старший солдат Василь Анатолійович Лісіцин був уродженцем Кропивницького. Народився 1991 року.

    Про дату поховання загиблого військового повідомлять згодом.

    Василь ЛІсіцин – восьма втрата Об’єднаних сил у грудні 2019 року.

     

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