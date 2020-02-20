Окупанти на Донбасі зосередили обстріли на одному напрямку (мапа боїв)
Зокрема, сім обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, сім обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:
поруч з Новомихайлівкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін, а також вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу Піщевика – з 82-мм міномету – дві міни, а також ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;
два рази неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту Мар’їнка – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномету – 10 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
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Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріли по нашим позиціям неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм – чотири міни та станковий протитанковий гранатомет – вісім пострілів.
«Сьогодні, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не має», - додали у штабі.
Також сьогодні відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув у бою 18 лютого.