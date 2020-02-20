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    Бойовики обстріляли кладовище у Попасній на Луганщині (фото)

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    Бойовики обстріляли кладовище у Попасній на Луганщині (фото)
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    У результаті обстрілу пошкоджено більше ніж 10 могил на міському цвинтарі

    Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики обстріляли кладовище в Попасній Луганської області. Про це сказано в повідомленні на сторінці пресцентру операції Об'єднаних сил у Facebook.

    «У результаті обстрілу 18 лютого збройними формуваннями Російської Федерації східної околиці міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122-мм пошкоджено більше ніж 10 могил на міському цвинтарі. На щастя, жертв і поранених серед цивільного населення немає», - сказано в ньому.

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    Бойовики обстріляли кладовище у Попасній на Луганщині (фото)
    Бойовики обстріляли кладовище у Попасній на Луганщині (фото)
    Бойовики обстріляли кладовище у Попасній на Луганщині (фото)
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    У повідомленні наголошується, що факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил РФ до загальноприйнятих норм моралі, і зазначені дії в цивілізованому світі неприпустимі.

    Також українська сторона звертається до представників СММ ОБСЄ щодо фіксації зазначено факту.

    Як повідомлялось, у вівторок, 18 лютого, бойовики на Донбасі 22 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас війна вандалізм Попасна СЦКК Операція Об’єднаних сил цвинтар населення
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