Бойовики обстріляли кладовище у Попасній на Луганщині (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/pressjfo.news

У результаті обстрілу пошкоджено більше ніж 10 могил на міському цвинтарі

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики обстріляли кладовище в Попасній Луганської області. Про це сказано в повідомленні на сторінці пресцентру операції Об'єднаних сил у Facebook.

«У результаті обстрілу 18 лютого збройними формуваннями Російської Федерації східної околиці міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122-мм пошкоджено більше ніж 10 могил на міському цвинтарі. На щастя, жертв і поранених серед цивільного населення немає», - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил РФ до загальноприйнятих норм моралі, і зазначені дії в цивілізованому світі неприпустимі.

Також українська сторона звертається до представників СММ ОБСЄ щодо фіксації зазначено факту.

Як повідомлялось, у вівторок, 18 лютого, бойовики на Донбасі 22 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.