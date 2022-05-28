Окупанти намагаються наступати на двох напрямках на Донбасі – Генштаб

На півдні внаслідок наступу ЗСУ окупанти зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах

Триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 28 травня.

Волинський і Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Зазначене угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України. Продовжується підготовка офіцерів запасу для потреб комплектування підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони у навчальних закладах Білорусі.

В район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон ОТРК «Іскандер-М». Зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території Білорусі.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку противник проводить заходи щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог обстрілює підрозділи наших військ для недопущення їх подальшого просування в напрямку державного кордону України на північ та північний схід від міста Харкова. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення та поповнення втрат.

На Харківському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших. Проводив дистанційне мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій, поповненні втрат і запасів, а також створенні умов для відновлення наступу.

Противник здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі населеного пункту Довгеньке.

За підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку противник проводить активні наступальні дії. Продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів, збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку ворог продовжував обстріли із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів, намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мали, зазнали втрат, відійшли на раніше зайняті позиції.

Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення. За підтримки вогню мінометів та артилерії проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог задіяв артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам’янки.

На Курахівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, розгорнув на вогневих позиціях реактивну та ствольну артилерію, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Мар’їнки, Мисливського і Павлівки.

Таврійський напрямок

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського.

Внаслідок дій Сил оборони України ворог зазнав значних втрат та відступив в районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та фортифікаційному обладнанні позицій третього рубежу оборони. Внаслідок наступальних дій підрозділів наших військ ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах. Бойові дії тривають.

Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Зоря і Таврійське. Продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на Криворізькому напрямку. Для поповнення втрат забезпечують угруповання знятими зі зберігання застарілими танками Т-62.

Спроби РФ поповнити втрачені сили

На території РФ тривають заходи прихованої мобілізації. Противник продовжує знімати зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання. На території Воронезької області триває підготовка резервістів.

Наші перемоги

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобіля. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу «Орлан-10».

В результаті дій авіації Повітряних сил ЗСУ знищено ротну тактичну групу противника з технікою та живою силою. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52.