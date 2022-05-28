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    Події в Україні

    У Мелітопольському районі відділ поліції перейшов на бік окупантів

    Співпрацювати з ворогом погодилися понад 35 працівників Приазовського відділу поліції - У Мелітопольському районі відділ поліції перейшов на бік окупантів
    Співпрацювати з ворогом погодилися понад 35 працівників Приазовського відділу поліції
    фото ілюстративне

    Серед зрадників є й учасники АТО

    У Мелітопольському районі Приазовський відділ поліції перейшов на бік російських окупантів. Тепер він називається «народною міліцією». Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    Співпрацювати з ворогом погодилися понад 35 працівників відділу на чолі з начальником та його заступником. Серед зрадників є й учасники АТО.

    «Можливо, подібна дія поліціянтів була викликана психологічним, а, можливо, й фізичним тиском на людей та їхні родини», – припускає Запорізька ОВА.

    Як повідомлялося, найбільше випадків колабораціонізму в Україні зафіксовано у Луганській області (162 випадки) та Київській області (68). Наразі Національна поліція розслідує майже 500 таких справ.

    Зокрема, підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    У колабораційній діяльності також підозрюють депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    У Мелітопольському районі відділ поліції перейшов на бік окупантів