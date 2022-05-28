Депутат держдуми привіз до херсонської бібліотеки книжки «від Путіна» (фото)

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара не працює від початку окупації Херсонщини

У Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара депутат російської держдуми Ігор Костюкевич і колаборантка Тетяна Кузьмич (ексвикладачка Херсонської академії безперевної освіти) привезли добірку книжок із серії «Российская историческая проза» від російської «Президентської історичної бібліотеки». Про це повідомляє херсонське видання «Мост».

Депутат і зрадниця в супроводі озброєної охорони прибули в бібліотеку, яка з початку окупації Херсонської області рашистами не працює очно. Бібліотека веде роботу з читачами лише в онлайн-форматі.

На відео з передачі книжок, яке Кастюкевич розмістив у своєму телеграм-каналі, немає кадрів з безпосередньо передачі книжок співробітникам закладу. Ймовірно, і співробітників, які теоретично могли б прийняти ці книжки, в бібліотеці зараз немає.

На відео можна побачити, що в холі бібліотеки й на робочому місці відділу реєстрації безлад. Можливо, окупанти проводили в бібліотеці обшук. Перед зйомкою пропагандистського ролика його автори навіть не спромоглися прибрати в приміщенні.

Коментуючи привезення книжок, Кастюкевич помилково назвав Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку обласною дитячою бібліотекою. А Тетяна Кузьмич дякувала Росії за допомогу в «формуванні свідомості підростаючого покоління».

До речі, Кастюкевич не тільки дарує книжки, а й краде їх. Він навіть виклав у телеграм-каналі відео, де показав збірки наукових і публіцистичних робіт українських авторів, які поцупив в бібліотеках населених пунктів Скадовського району.

Нагадаємо, Тетяні Кузьмич у 2021 році було оголошено підозру в державній зраді.

До слова, депутат Херсонської обласної ради Віталій Балюк підозрюється у колабораційній діяльності.