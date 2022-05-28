  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Депутат держдуми привіз до херсонської бібліотеки книжки «від Путіна» (фото)
рус
    Події в Україні

    Депутат держдуми привіз до херсонської бібліотеки книжки «від Путіна» (фото)

    Російські книжки до херсонської непрацюючої бібліотеки привезли російський депутат Костюкевич і українська зрадниця Тетяна Кузьмич - Депутат держдуми привіз до херсонської бібліотеки книжки «від Путіна» (фото)
    Російські книжки до херсонської непрацюючої бібліотеки привезли російський депутат Костюкевич і українська зрадниця Тетяна Кузьмич
    фото: Мост

    Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара не працює від початку окупації Херсонщини

    У Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара депутат російської держдуми Ігор Костюкевич і колаборантка Тетяна Кузьмич (ексвикладачка Херсонської академії безперевної освіти) привезли добірку книжок із серії «Российская историческая проза» від російської «Президентської історичної бібліотеки». Про це повідомляє херсонське видання «Мост».

    Депутат і зрадниця в супроводі озброєної охорони прибули в бібліотеку, яка з початку окупації Херсонської області рашистами не працює очно. Бібліотека веде роботу з читачами лише в онлайн-форматі.

    На відео з передачі книжок, яке Кастюкевич розмістив у своєму телеграм-каналі, немає кадрів з безпосередньо передачі книжок співробітникам закладу. Ймовірно, і співробітників, які теоретично могли б прийняти ці книжки, в бібліотеці зараз немає.

    На відео можна побачити, що в холі бібліотеки й на робочому місці відділу реєстрації безлад. Можливо, окупанти проводили в бібліотеці обшук. Перед зйомкою пропагандистського ролика його автори навіть не спромоглися прибрати в приміщенні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Депутат держдуми привіз до херсонської бібліотеки книжки «від Путіна» (фото)
    Депутат держдуми привіз до херсонської бібліотеки книжки «від Путіна» (фото)
    Депутат держдуми привіз до херсонської бібліотеки книжки «від Путіна» (фото)
    Депутат держдуми привіз до херсонської бібліотеки книжки «від Путіна» (фото)

    Коментуючи привезення книжок, Кастюкевич помилково назвав Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку обласною дитячою бібліотекою. А Тетяна Кузьмич дякувала Росії за допомогу в «формуванні свідомості підростаючого покоління».

    До речі, Кастюкевич не тільки дарує книжки, а й краде їх. Він навіть виклав у телеграм-каналі відео, де показав збірки наукових і публіцистичних робіт українських авторів, які поцупив в бібліотеках населених пунктів Скадовського району.

    Нагадаємо, Тетяні Кузьмич у 2021 році було оголошено підозру в державній зраді.

    До слова, депутат Херсонської обласної ради Віталій Балюк підозрюється у колабораційній діяльності.

    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Депутат держдуми привіз до херсонської бібліотеки книжки «від Путіна» (фото)