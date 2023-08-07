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Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Окупанти на півдні зазнають великих втрат
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 серпня

Триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 серпня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Середина-Буда, Сидорівка, Студенок, Басівка, Велика Писарівка Сумської області та Гур'їв Козачок, Стрілеча, Гатище, Потихонове, Одрадне і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Кучерівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Біля останньої ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Одрадне, Благодатне і Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Червоне, Залізничне, Павлівка, П'ятихатки та Кам'янське Запорізької області, а також Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Михайлівка, Республіканець, Львове, Дніпровське, Велетенське та Новодмитрівка Херсонської області.

Втрати ворога

Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ. Тіла було захоронено на двох локаціях.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: війна росія окупанти втрати ЗСУ

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