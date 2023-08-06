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На Таврійському напрямку ЗСУ завдали нищівних втрат противнику

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Таврійському напрямку ЗСУ завдали нищівних втрат противнику
фото з відкритих джерел

Втрати російських військових, вбитих та поранених, складали майже дві роти

Протягом доби на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 6 складів боєприпасів та 21 одиницю військової техніки противника. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Втрати російських військових, вбитих та поранених, складали майже дві роти.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1344 вогневих завдань.

«Зокрема, було знищено 3 бойових броньованих машини, 10 артилерійських систем та мінометів, 2 безпілотних літальні апарати, а також 4 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки противника», – повідомив Тарнавський.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог 21 раз атакував українські позиції на Таврійському напрямку та здійснив 608 обстрілів.

Раніше бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як займають відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута.

Нагадаємо, контрнаступальні дії Збройних сил України тривають. На Бахмутському напрямку наші захисники просуваються трохи швидше, ніж на півдні країни. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Як повідомлялося, що тактика Збройних сил України кардинально відрізняється від тактики «вагнерівців» на Бахмутському напрямку. Українська армія береже свій особовий склад і не вдається до лобових атак.

 

Теги: армія машини Кирило Буданов ворог

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