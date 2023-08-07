ЗСУ завдали ударів по мостах на окупованій території: ISW розкрив деталі

Українські війська атакували два важливих автомобільних моста, що розташовані вздовж критичних російських наземних ліній зв'язку

Українські військові здійснюються удари по критичних російських об'єктах наземних комунікацій, зокрема по мостах, що з'єднують окупований Крим з материковою Росією. Ці дії є частиною кампанії ЗСУ по перехопленню, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті зазначено, що українські війська атакували два важливих автомобільних моста, що розташовані вздовж критичних російських наземних ліній зв'язку, які сполучають окупований Крим і окуповану Херсонську область.

У результаті цих атак, 6 серпня російські війська були змушені змінити маршрути дорожнього руху, перекидаючи його на більш довгі західні шляхи.

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Зазначається, що за російськими джерелами, українські сили використовували крилаті ракети Storm Shadow для проведення цих атак, хоча наразі не було знайдено підтверджень того, що російські сили зуміли перехопити ці ракети.

Аналітики повідомляють, що удари з боку Сил оборони України по мостах, що знаходяться на критично важливих російських напрямках, є важливою складовою стратегії України з перекриття ворожих ліній зв'язку. Ця кампанія спрямована на створення необхідних умов для майбутніх вирішальних контрнаступальних операцій.

Нагадаємо, у неділю, 6 серпня, внаслідок ракетного удару було пошкоджено міст через протоку, яка зʼєднує окуповані Генічеськ та Арабатську стрілку. Це один із шляхів, який сполучає Крим із материковою частиною України.

Раніше повідомлялося, що у районі Чонгара й Геніченська Херсонської області лунають потужні вибухи, Чонгарський міст перекрито. Також було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонка, яка з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою.

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Як відомо, 29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.