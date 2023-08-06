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ЗСУ показали, як займають відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ показали, як займають відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута
ЗСУ закріпилися у ворожих бліндажах
фото: скріншот із відео

Малими групами бійці просунулися та закріпилися у ворожих бліндажах

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як займають відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута. Відповідне відео вони оприлюднили в Telegram-каналі.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

«Поки противник вів вогонь по сусідній лісосмузі, малими групами бійці просунулися та закріпилися у під*рських бліндажах», – ідеться у підписі до відео.

Нагадаємо, контрнаступальні дії Збройних сил України тривають. На Бахмутському напрямку наші захисники просуваються трохи швидше, ніж на півдні країни. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Як повідомлялося, що тактика Збройних сил України кардинально відрізняється від тактики «вагнерівців» на Бахмутському напрямку. Українська армія береже свій особовий склад і не вдається до лобових атак.

До слова, українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. На даний момент ЗСУ вийшли на проміжну лінію.

Раніше The Economist пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не буде швидким.

Читайте також: Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
Теги: ЗСУ війна відео Бахмут

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