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    Події в Україні

    Російські терористи, які розстрілювали українські міста, звільняються з служби заднім числом

    документ
    Ні про яку офіцерську честь у окупантів не чули - Російські терористи, які розстрілювали українські міста, звільняються з служби заднім числом
    Ні про яку офіцерську честь у окупантів не чули
    фото: ЗСУ

    Рашисти намагаються уникнути відповідальності за воєнні злочини

    Російських командирів, які нищили міста і вбивали мирне населення, звільняють заднім числом. Так вони намагаються уникнути відповідальності за воєнні злочини. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування «Схід» у Facebook.

    Однак це їм не допоможе.

    «Такими дешевими маніпуляціями вони навряд зможуть змити кров невинних зі своїх рук», – йдеться у повідомленні.

    Також рашистські вояки знищують своїх же, якщо вони відмовляються виконувати злочинні накази.

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    «У найкращому випадку тримають у нелюдських умовах, а частіше просто розстрілюють», – йдеться в повідомленні.

    Цим займаються так звані «кадировці».

    Нагадаємо, «кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією.

    Раніше полонений окупант розповів, що армія РФ має вказівку розстрілювати цивільних українців.

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    Теги: Росія окупанти війна населення
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    Російські терористи, які розстрілювали українські міста, звільняються з служби заднім числом