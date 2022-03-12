Російські терористи, які розстрілювали українські міста, звільняються з служби заднім числом

Ні про яку офіцерську честь у окупантів не чули

Рашисти намагаються уникнути відповідальності за воєнні злочини

Російських командирів, які нищили міста і вбивали мирне населення, звільняють заднім числом. Так вони намагаються уникнути відповідальності за воєнні злочини. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування «Схід» у Facebook.

Однак це їм не допоможе.

«Такими дешевими маніпуляціями вони навряд зможуть змити кров невинних зі своїх рук», – йдеться у повідомленні.

Також рашистські вояки знищують своїх же, якщо вони відмовляються виконувати злочинні накази.

«У найкращому випадку тримають у нелюдських умовах, а частіше просто розстрілюють», – йдеться в повідомленні.

Цим займаються так звані «кадировці».

Нагадаємо, «кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією.

Раніше полонений окупант розповів, що армія РФ має вказівку розстрілювати цивільних українців.

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