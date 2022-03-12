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    Події в Україні

    Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна

    Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна - Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна
    Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна
    фото: glavcom.ua

    У позиції оборони окупанти можуть протриматися «максимум місяць»

    Залежно від факторів, приблизно «у десятих числах квітня» російські війська втратять здатність до наступальних дій і стануть у позиційні бої. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, пише ТСН.

    За його словами, це грає на руку Збройним силам України.

    «Коли противник наступає, у нього є ініціатива на великих просторах, як у нас, він знаходить дірки, щоб просунутися. Потім ми реагуємо і ведемо маневрену оборону. Це складно. Коли вони стануть, артилерія, авіація, Сили спеціальних операцій, партизани, десантні частини, будуть їх вбивати», – наголосив Олексій Арестович.

    Радник Офісу президента зауважує, що у позиційній обороні армія окупантів зможе протриматися «максимум місяць».

    Арестович вважає, що «коли в них будуть втрати під час другої хвилі, вони перейдуть на міжнародних майданчиках до реальних перемовин».

    «Тому 7-10 квітня з певними зміщеннями у часі вони будуть просити не добивати війська. Чи приймемо ми ці умови, подивимось», – зауважив радник керівника Офісу президента.

    Нагадаємо, Арестович спрогнозував війну з Росією два роки тому – у мережі відшукали інтерв’ю (відео).

    Також він сказав, що окупанти спробують здійснити ще один наступ проти України.

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    Теги: окупанти авіація армія радник Олексій Арестович
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    Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна