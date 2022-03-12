Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна

У позиції оборони окупанти можуть протриматися «максимум місяць»

Залежно від факторів, приблизно «у десятих числах квітня» російські війська втратять здатність до наступальних дій і стануть у позиційні бої. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, пише ТСН.

За його словами, це грає на руку Збройним силам України.

«Коли противник наступає, у нього є ініціатива на великих просторах, як у нас, він знаходить дірки, щоб просунутися. Потім ми реагуємо і ведемо маневрену оборону. Це складно. Коли вони стануть, артилерія, авіація, Сили спеціальних операцій, партизани, десантні частини, будуть їх вбивати», – наголосив Олексій Арестович.

Радник Офісу президента зауважує, що у позиційній обороні армія окупантів зможе протриматися «максимум місяць».

Арестович вважає, що «коли в них будуть втрати під час другої хвилі, вони перейдуть на міжнародних майданчиках до реальних перемовин».

«Тому 7-10 квітня з певними зміщеннями у часі вони будуть просити не добивати війська. Чи приймемо ми ці умови, подивимось», – зауважив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, Арестович спрогнозував війну з Росією два роки тому – у мережі відшукали інтерв’ю (відео).

Також він сказав, що окупанти спробують здійснити ще один наступ проти України.

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