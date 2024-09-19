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Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
На місці виникнення пожежі працюють рятувальники
фото з відкритих джерел

За даними мера, у житлових будинках неподалік від епіцентрів вибухів вибиті шибки

У ніч проти четверга, 19 вересня, у Харкові пролунали вибухи. Місто знову став мішенню російських ракетних атак. Під час повітряної тривоги, близько опівночі, місто сколихнули потужні вибухи, що спричинили пожежу та пошкодження житлових будинків. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За уточненими даними удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці «прильотів» пожежа», – написав керівник ОВА.

Згодом мер Харкова, повідомив що від вибухової хвилі постраждали будинки.

«Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів – вибиті шибки», – проінформував міський голова.

Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Також триває обстеження місць ракетних ударів.

Нагадаємо, Окупанти застосовують на Харківщині нові 3D-друковані міни (відео).

Теги: Харків пожежа окупанти Ігор Терехов

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