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У Чорному морі окупанти вдарили ракетою по судну з пшеницею для Єгипту (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Чорному морі окупанти вдарили ракетою по судну з пшеницею для Єгипту (фото)
Наслідки російського обстрілу по цивільному судну з продовольством
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами Зеленського, постачання Україною продовольства є критично-важливим для країн Африки та регіону Близького Сходу

Російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. «Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу», – каже він.

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Окупанти вдарили ракетою по судну з пшеницею для Єгипту
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами Зеленського, постачання Україною продовольства є критично-важливим для країн Африки та регіону Близького Сходу.

«Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни. Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет», – наголосив очільник України.

Нагадаємо, за 10 місяців роботи українського морського коридору, який був забезпечений Об’єднаними силами оборони України було експортовано 55 млн тонн вантажів.

Як повідомлялося, понад 80 тис. тонн українського зерна ворог вивіз із тимчасово окупованої Донеччини. Це вже нова партія цьогорічного врожаю зернових.

До слова, очікується, що Франція отримає найгірший урожай м’якої пшениці за останні 40 років. Причиною є надмірні дощі.

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Теги: Володимир Зеленський президент окупанти Єгипет зерно обстріл Чорне море корабель

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