Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Київщині вогнеборці врятували від пожежі ціле село (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині вогнеборці врятували від пожежі ціле село (фото)
Рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу, площею 2,8 га
фото: ДСНС України, Facebook

Під загрозою загорання опинилися приватні житлові будинки, ферма з тваринами та будівля школи

У Вишгородському районі Київщини рятувальники ліквідували пожежу площею 2,8 га, яка загрожувала селу Мар'янівка. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

«На Київщині надзвичайники врятували від вогню ціле село», – повідомили у ДСНС.

Як зазначили вогнеборці, у Вишгородському районі, поблизу села Мар'янівка, учора загорілася суха рослинність на відкритій території. Через сильні пориви вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів.

6 фото
На весь екран
У Вишгородському районі Київщини рятувальники ліквідували пожежу площею 2,8 га, яка загрожувала селу Мар'янівка
фото: ДСНС України

Під загрозою загорання опинилися приватні житлові будинки, ферма з тваринами та будівля школи.

Як повідомили у ДСНС, рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу, площею 2,8 га. 

Учора повідомлялося, що у Київській області триває ліквідація пожежі на відкритій території. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучені з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки. До ліквідації пожежі також залучено п’ять одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори й важкі тягачі», – йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують територію. На даний момент, запевнили рятувальники, радіаційний фон у нормі.

До слова, на Київщині горять торфовища. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Надзвичайники виявили три осередки загорання торфу в області.  До ліквідації пожежі залучені 75 вогнеборців і 21 одиниця техніки.

 


 

 

Читайте також:

Теги: Київщина пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Луб’янському й Корогородському лісництвах станом на цей час пожежі локалізовані
Чи вдалося приборкати вогонь у Чорнобильській зоні? Роз'яснення Міндовкілля
7 вересня, 22:51
Внаслідок обстрілу безпілотника у Києві сталася пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.
Обстріл Києва та вибухи в Росії: головне за ніч
7 вересня, 07:50
У регіоні працювали сили ППО
Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі: наслідки атаки дронів на Київщину
5 вересня, 11:48
У Київській області працює ППО
У Київській області працює ППО
5 вересня, 00:51
За словами російських рятувальників, вертольоти скинули вже понад 350 тонн води, але вогонь не вдалося загасити
У Москві спалахнула потужна пожежа, її гасять чотири гелікоптери та корабель (відео)
31 серпня, 15:45
Один з ударів росіян припав по центральній частині Харкова
Обстріл Харкова та перше золото України на Паралімпіаді-2024. Головне за 30 серпня
30 серпня, 21:00
Ймовірна причина пожежі – влучання блискавки
На Одещині від удару блискавки спалахнула церква (фото, відео)
29 серпня, 18:34
На складі було понад п’ять тисяч тонн боєприпасів
Хто вдарив по складу боєприпасів у Воронезькій області: розвідка дала відповідь
24 серпня, 15:36
Столична влада закликає громадян закликають бути обережними та, у разі виявлення займання в лісах чи на відкритих територіях, негайно телефонувати за номером «101»
У Києві на вихідні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
23 серпня, 14:38

Події в Україні

На Київщині вогнеборці врятували від пожежі ціле село (фото)
На Київщині вогнеборці врятували від пожежі ціле село (фото)
Атака БПЛА на Черкащині: є влучання та постраждалі
Атака БПЛА на Черкащині: є влучання та постраждалі
Окупанти посилили перевірки на кордоні Луганщини з Росією
Окупанти посилили перевірки на кордоні Луганщини з Росією
Втрати ворога станом на 10 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вибухи та пожежі у Підмосков'ї, атака «шахедів» на Україну: головне за ніч
Вибухи та пожежі у Підмосков'ї, атака «шахедів» на Україну: головне за ніч
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучну заяву
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи
15K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
9199
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua