На Київщині вогнеборці врятували від пожежі ціле село (фото)

Під загрозою загорання опинилися приватні житлові будинки, ферма з тваринами та будівля школи

У Вишгородському районі Київщини рятувальники ліквідували пожежу площею 2,8 га, яка загрожувала селу Мар'янівка. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

«На Київщині надзвичайники врятували від вогню ціле село», – повідомили у ДСНС.

Як зазначили вогнеборці, у Вишгородському районі, поблизу села Мар'янівка, учора загорілася суха рослинність на відкритій території. Через сильні пориви вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів.

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У Вишгородському районі Київщини рятувальники ліквідували пожежу площею 2,8 га, яка загрожувала селу Мар'янівка фото: ДСНС України

Під загрозою загорання опинилися приватні житлові будинки, ферма з тваринами та будівля школи.

На Київщині надзвичайники врятували від вогню ціле село

Мова йде про село Мар'янівка у Вишгородському районі, де вчора загорілася суха рослинність на відкритій території. Пожежу площею 2,8 га вдалося приборкати. pic.twitter.com/Dw84JWJRgi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2024

Як повідомили у ДСНС, рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу, площею 2,8 га.

Учора повідомлялося, що у Київській області триває ліквідація пожежі на відкритій території. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучені з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки. До ліквідації пожежі також залучено п’ять одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори й важкі тягачі», – йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують територію. На даний момент, запевнили рятувальники, радіаційний фон у нормі.

До слова, на Київщині горять торфовища. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Надзвичайники виявили три осередки загорання торфу в області. До ліквідації пожежі залучені 75 вогнеборців і 21 одиниця техніки.



