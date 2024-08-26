На Рівненщині та Запоріжжі окупанти атакували об'єкти енергетики

На обʼєкті енергетичної інфраструктури у Запорізькій області почалася пожежа

Окупанти влучили по об'єктах енергетики на Рівненщині та Запоріжжі

Сьогодні зранку Рівненщина зазнала удару ворога. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив глава Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За словами очільника ОВА, внаслідок російської атаки у житловому будинку пошкодило вікна, жертв немає.

Також знеструмлено населені пункти у Рівненському районі. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

«Сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі. Попередньо теж без жертв», – повідомив Коваль.

Також у Запорізькій області окупанти поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами голови ОВА, інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.