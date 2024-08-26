Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Рівненщині та Запоріжжі окупанти атакували об'єкти енергетики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Рівненщині та Запоріжжі окупанти атакували об'єкти енергетики
На обʼєкті енергетичної інфраструктури у Запорізькій області почалася пожежа
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти влучили по об'єктах енергетики на Рівненщині та Запоріжжі

Сьогодні зранку Рівненщина зазнала удару ворога. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив глава Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За словами очільника ОВА, внаслідок російської атаки у житловому будинку пошкодило вікна, жертв немає.

Також знеструмлено населені пункти у Рівненському районі. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

«Сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі. Попередньо теж без жертв», – повідомив Коваль.

Також у Запорізькій області окупанти поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами голови ОВА, інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.

Читайте також:

Теги: окупанти відключення світла війна енергетика електроенергія обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хутір Олешня в Суджанському районі Курської області РФ, 16 серпня 2024 року
«Путін запитав у Сталіна, що робити з Курськом». Світові ЗМІ коментують наступ ЗСУ на території РФ
18 серпня, 19:26
Загалом у параді брали участь 25 плавучих засобів
На параді у РФ були відсутні всі кораблі, які атакувала Україна
29 липня, 07:20
Вогонь охопив енергооб'єкти в районі 450 кварталу, гори Мітрідат та сіл Осовини та Бондаренкове
Керч знеструмлена через пожежі (відео)
30 липня, 20:33
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW
3 серпня, 04:47
Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через просування ЗСУ у Курській області
Знервований Путін скликав оперативну нараду через ситуацію на Курщині (відео)
9 серпня, 13:33
У Горлівці пролунав вибух
Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів
11 серпня, 13:08
Пожежа сталася близько 20:00 на об'єкті технічного водопостачання
Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася
12 серпня, 07:44
Андрій Розлуцький загинув 3 серпня 2024 року
Захоплювався рибальством та мав золоті руки. Згадаймо Андрія Розлуцького
20 серпня, 09:00
Конфісковані кошти передали російським телеканалам
РФ конфіскувала у Google понад $100 млн: названо мету
Вчора, 13:57

Події в Україні

Українські воїни збили російську ракету з кулемета? Реакція ексречника Повітряних сил
Українські воїни збили російську ракету з кулемета? Реакція ексречника Повітряних сил
Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині (оновлено)
Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині (оновлено)
На Сумщині РФ вдарила по обʼєкту залізничної інфраструктури, є постраждалий
На Сумщині РФ вдарила по обʼєкту залізничної інфраструктури, є постраждалий
У Миколаївській області троє поранених після ракетної атаки РФ
У Миколаївській області троє поранених після ракетної атаки РФ
Луцьк: росіяни пошкодили багатоповерхівки та інфраструктуру (фото)
Луцьк: росіяни пошкодили багатоповерхівки та інфраструктуру (фото)
Масована атака на Україну. Є поранені та загиблі (фото, відео)
Масована атака на Україну. Є поранені та загиблі (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6255
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
5623
У Росії злетіли 11 бортів Ту-95МС – Повітряні сили

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua